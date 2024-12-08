بعد أحداث سوريا المثيرة تعرف على وضع الدوري السوري

أحداث سوريا.. في وقت حساس تمر به سوريا سياسيًا، شهدت الساحة السورية تطورًا بارزًا، حيث أفاد المرصد السوري بأن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد يوم السبت الماضي على متن طائرة من مطار دمشق الدولي إلى وجهة غير معلومة.

جاء هذا التطور في وقت يزداد فيه الوضع الأمني تعقيدًا، بعد دخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق عقب سيطرتها على مدينة حمص، وهذا الأمر يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا، ما أثر بشكل غير مباشر على العديد من الأنشطة داخل البلاد، ومنها قطاع الرياضة.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز قرار الاتحاد السوري لكرة القدم على هذه الأحداث

تأجيل الدوري السوري.. قرار اضطراري في ضوء الأوضاع الراهنة

وفي ظل الظروف الأمنية والاضطرابات التي تمر بها سوريا، كان من المتوقع أن يتأثر النشاط الرياضي بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن قرار تأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن تلقت اللجنة العديد من الطلبات من أندية الدرجة الممتازة، التي طالبت بتأجيل المباريات بسبب الوضع الراهن في البلاد.

الدوري السوري

وجاء في بيان الاتحاد عبر موقع "فيسبوك": "بعد الاطلاع على الكتب الواردة من غالبية الأندية التي تطالب بتأجيل الدوري، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم الموافقة على هذه الطلبات بما يتماشى مع مصلحة الأندية، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا".

ويأتي هذا القرار في وقت حساس يمر فيه الدوري السوري، الذي كان يعاني من العديد من المشكلات سواء من حيث الأوضاع الأمنية أو الاقتصادية، وبالتالي، كان من الضروري اتخاذ هذا القرار للحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير.

مشاركة منتخب سوريا في تصفيات كأس آسيا 2027

على الرغم من الظروف الاستثنائية، يواصل منتخب سوريا لكرة القدم التحضير لخوض تصفيات كأس آسيا 2027، والتي ستكون محط أنظار الكثير من السوريين.

وسجرى سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، ماليزيا.

وفي هذه التصفيات، ينتظر منتخب سوريا تحديات كبيرة، حيث يتعين عليه خوض المباريات المقررة بين مارس 2025 و31 مارس 2026، لتأمين مكانه في البطولة القارية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار هذه التصفيات، ما زالت هناك 6 مقاعد لم تحسم بعد، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتنافسة البالغ عددها 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات.

ويطمح منتخب سوريا في اجتياز هذه التصفيات، بعد أن تم تصنيفه ضمن المستوى الأول، جنبًا إلى جنب مع منتخبات مثل تايلاند وطاجيكستان وفيتنام والهند ولبنان.

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