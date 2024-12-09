تفاصيل.. القيادة العامة للفصائل المسلحة تكشف عن عقوبات التعدي و إنتهاك الحريات

أعلنت القيادة العامة للفصائل المسلحة في سوريا بيان لها ، اليوم الإثنين، عن عدد من الضوابط التنظيمية والعقوبات المتعلقة بعدد من المخالفات وما وصفته بجرائم “تصفية الحسابات” و “التعدي على الحريات” وفي السطور التالية يستعرض الموجز قائمة الضوابط والعقوبات التي أقرتها الفصائل المسلحة .

عقوبة الحبس لكل من يرتكب جريمة تصفية الحسابات

كل من يرتكب أي فعل من شأنه تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة و التأكيد على ضرورة التكاتف والإبتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة.

السجن لكل من يتعرض للإعلاميين بغرض الإنتقام و الإساءة

و أشار البيان إلى أن التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي وتوجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف قد يواجه عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة مشدد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.

منع التذرع بدماء الشهداء لسلب الممتلكات و الأموال

محظور على أى شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر كما يحظر إستخدام عبارة: «دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر»، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية.

التوزيع العادل للخبز

كما عملت الفصائل على إقرار تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع.





الحبس لمدة شهر عقوبة مخالفة حظر التجوال

ويعاقب بالحبس لمدة شهر كل من يحاول خرق حظر التجوال المفروض في المدن التالية: دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا .

سوريا الجديدة تكفل للمرأة كامل حريتها

كما حذرت الفصائل في بيانها من التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم مؤكدة على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن إحترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر.



وكانت وسائل الإعلام السورية والتلفزيون السوري الرسمي قد أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح، أمس الأحد، سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وتولي الفصائل المسلحة أمر البلاد .

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