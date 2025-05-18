تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات المسائية

أسعار الذهب اليوم.. شهدت تراجعًا ملحوظاً خلال التعاملات المسائية اليوم، لتواصل المعدن النفيس تسجيل مكاسب جديدة في السوق المحلية والعالمية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب اليوم في ظل تقلبات الأسواق المالية واستمرار التوترات الاقتصادية العالمية، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

ويُعزى نزول أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها التحركات في أسعار الدولار عالمياً، ومستجدات السياسات النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على الذهب، كما يلعب ارتفاع أسعار الأوقية في السوق العالمية دوراً محورياً في تحديد أسعار الذهب محلياً.

ويُثير هبوط أسعار الذهب اليوم اهتمام المشترين والمستثمرين، خاصة مع اقتراب مواسم تشهد طلباً متزايداً على الذهب مثل الزواج والمناسبات الاجتماعية، وتعتبر هذه التحركات مؤشراً هاماً للعديد من القطاعات المرتبطة بالمعدن الأصفر، من بينها صناعة الحُلي والتجارة.

في ظل هذه المستجدات، يظل الذهب في صدارة الأصول التي تُتابَع بشكل يومي، سواء من قبل المستثمرين أو المواطنين الذين يسعون إلى فهم اتجاهات السوق وتأثيرها على قراراتهم المالية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد هبوطها خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5182.75 جنيه للبيع ونحو 5154.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4751 جنيه للبيع ونحو 4724.75 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4535 جنيهًا للبيع ونحو 4510 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3887.25 جنيه للبيع ونحو 3865.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3023.25 جنيه للبيع ونحو 3006.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36280 جنيهًا للبيع ونحو 36080 جنيه للشراء.

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