التراجع يخيم على أسعار العملات اليوم الأحد بختام التعاملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

وخلال السطور التالية، سوف نعرض لكم أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 18-5-2025 في البنوك الذي شهد تراجعًا مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

أسعار العملات اليوم

وسجلت أسعار العملات اليوم الرئيسية، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، انخفاضًا أمام الجنيه المصري، وسط تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار ميزان المدفوعات.

ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى زيادة المعروض من أسعار العملات اليوم الأجنبية، مدفوعًا بتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن استقرار أداء القطاع المصرفي، كما لعبت السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري دورًا في تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما ساهم في دعم قوة الجنيه.

ويتابع المستثمرون والتجار تطورات أسعار العملات يوميًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع في الأسواق المحلية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تراجعها بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.04 جنيه، وسعر البيع 50.17 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 55.86 جنيه، والبيع عند 56.01 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وانخفض مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.34 جنيه، والبيع عند 13.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.62 جنيه، والبيع عند 13.66 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 162.82 جنيه، فيما جاء البيع 163.30 جنيه.

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