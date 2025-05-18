سعر الذهب اليوم الأحد 18-5-2025 بمنتصف التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 18-5- 2025 ارتفاعًا طفيفًا داخل محلات الصاغة، بعد موجة من التراجع النسبي شهدها المعدن الأصفر في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في ظل استمرار صعود سعر الأوقية عالميًا، واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما دفع التجار والمستثمرين لمراقبة حركة الأسعار عن كثب مع بداية أسبوع جديد.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

وتشهد أسواق الذهب حالة من الترقب، في ظل تذبذب الأسعار العالمية وتغيرات سوق الصرف محليًا، ما يدفع الكثير من المتعاملين إلى التمهل في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، ويرصد الموجز خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، وفقًا لموقع "صاغة"، على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: سجل 5188 جنيهًا للبيع، و5165 جنيهًا للشراء.

عيار 22: بلغ 4756 جنيهًا للبيع، و4735 جنيهًا للشراء.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل 4540 جنيهًا للبيع، و4520 جنيهًا للشراء.

عيار 18: استقر عند 3891.5 جنيهًا للبيع، و3874.25 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 36320 جنيهًا للبيع، و36160 جنيهًا للشراء.

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