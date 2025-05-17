ارتفاع سعر جنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

سعر جنيه الذهب اليوم.. سجل ارتفاعًا جديدًا اليوم، متأثرًا بصعود أسعار المعدن الأصفر عالميًا، إلى جانب تحركات السوق المحلية التي تشهد تذبذبًا في الطلب والعرض.

ويأتي ارتفاع سعر جنيه الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب لأي تطورات اقتصادية تؤثر على الأسعار، خاصة مع استمرار التقلبات في سعر صرف الدولار وحركة البورصات العالمية.

سعر جنيه الذهب اليوم

ويعكس ارتفاع سعر جنيه الذهب اليوم توجه العديد من المواطنين والمستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم، كما تأثرت الأسعار بحالة الطلب المتزايد على المشغولات والسبائك، لا سيما مع اقتراب مواسم الزواج والمناسبات.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أي قرارات اقتصادية قد تؤثر على سعر المعدن النفيس.

ويراقب التجار والمستهلكون عن كثب تغيرات الأسعار، خاصة في ظل ارتباط سعر جنيه الذهب بسعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا للبيع ونحو 36160 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5188.5 جنيه للبيع ونحو 5165.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4756.25 جنيه للبيع ونحو 4735.25 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4540 جنيهًا للبيع ونحو 4520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3891.5 جنيه للبيع ونحو 3874.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3026.75 جنيه للبيع ونحو 3013.25 جنيه للشراء.

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