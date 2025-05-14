تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم بختام تعاملات محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم.. شهد المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية الأربعاء 15-5-2025،، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي.

ويأتي هبوط أسعار الذهب اليوم بعد موجة من التقلبات التي شهدها السوق في الأيام الماضية، مدفوعة بتغيرات في سعر الدولار وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب تطورات أسعار الذهب اليوم خلال الساعات القادمة، خاصة مع استمرار التأثيرات العالمية، مثل تحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والتغيرات في أسواق السلع العالمية.

كما يلعب استقرار الجنيه المصري دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب اليوم محليًا، مما يجعل السوق في حالة ترقب وحذر من أي تحركات جديدة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين رغم التغيرات الاقتصادية، مما يجعله من أكثر الأصول جذبًا للادخار والاستثمار في السوق المصري.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3912 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36520 جنيه.

أسعار سبائك الذهب

كما جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم على النحو التالي:

سعر سبيكة وزن 1 جرام

سجل سعر سبيكة وزن 1 جرام نحو 5421.43 جنيه

سعر سبيكة الـ20 جرامًا

سجل سعر سبيكة الـ20 جرامًا نحو 106328.60 جنيه

سعر أونصة وزن 31.1 جرام

سجل سعر أونصة وزن 31.1 جرام نحو 165309.87 جنيه

سعر سبيكة وزن الـ 50 جرامًا

سجل سعر سبيكة وزن الـ 50 جرامًا نحو 265671.50 جنيه

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