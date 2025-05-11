التباين يخيم على أسعار العملات اليوم الأحد مع ختام التعاملات

أسعار العملات اليوم.. تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مع بداية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة، حيث شهدت بعض العملات استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أو انخفضت أسعار أخرى، وذلك نتيجة لتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

ويعد سوق العملات من أكثر الأسواق تأثرًا بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل قرارات البنوك المركزية، وتغير أسعار الفائدة، وحركة التجارة الدولية.

أسعار العملات اليوم

لذا، الموجز يتابع أسعار العملات يوميًا التي تعد أمرًا ضروريًا للعديد من المستثمرين والمواطنين المهتمين بسوق الصرف، حيث يؤثر هذا التباين بشكل مباشر على الاستيراد والتصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، وحتى على سعر السلع والخدمات المحلية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تباين أسعار العملات اليوم قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

ويواصل المتعاملون في السوق مراقبة حركة أسعار الصرف عن كثب، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتطورات المحلية التي قد تؤثر على السوق في الأيام المقبلة.

وتأتي أسعار العملات اليوم بختام تعاملات الأحد الموافق 11 مايو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.67 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وانخفض سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 56.84 جنيه، والبيع عند 57.00 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

بينما استقر مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.47 جنيه، والبيع عند 13.51 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ثبت سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.76 جنيه، والبيع عند 13.80 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.64 جنيه، فيما جاء البيع 165.14 جنيه.

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