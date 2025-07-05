بكام النهاردة؟ ..ننشر أسعار مواد البناء المحلية اليوم السبت 5 يوليو 2025

تواصل أسعار الحديد والإسمنت جذب اهتمام كبير من المستهلكين والتجار في ظل التقلبات المتوقعة في السوق، والتي قد تؤدي إلى انخفاضات مفاجئة تؤثر على قرارات الشراء.

وعلى الرغم من أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار، فإن انخفاض سعر الدولار قد يؤدي إلى تراجع تكاليف الإنتاج، إلا أن هذا التأثير لن يظهر فورًا بسبب المخزون الحالي، ويتطلب الأمر وقتًا حتى تنعكس هذه التغيرات على الأسعار.

كما عودكم موقع "الموجز"، نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا بأسعار الحديد والإسمنت في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات، وجاءت الأسعار كما يلي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي :

متوسط سعر الحديد الاستثماري: 38,300.72 جنيه/طن.

حديد عز: 39,933.82 جنيه/طن (سعر شامل النقل وهامش الربح).

أسعار أبرز الشركات المنتجة:

حديد بشاي: 38,400 جنيه/طن

حديد المصريين: 38,000 جنيه/طن

حديد الكومي: 36,000 جنيه/طن

حديد العشري: 36,200 جنيه/طن

مصر ستيل: 37,500 جنيه/طن

حديد بيانكو: 36,500 جنيه/طن

حديد العتال: 38,000 جنيه/طن

حديد المعادي: 38,000 جنيه/طن

حديد الجيوشي: 37,000 جنيه/طن

حديد المراكبي: 37,500 جنيه/طن

حديد عطية: 38,500 جنيه/طن

أما الحديد المنتج في مصانع الدرفلة، فقد بدأ سعر الطن من 42,000 جنيه، مع ملاحظة أن الأسعار قد تزيد ما بين 500 إلى 1000 جنيه عند بعض الموزعين.

سعر الحديد عالميًا:

متوسط سعر حديد التسليح: 436.23 دولار/طن

متوسط سعر خام الحديد: 94.71 دولار/طن متري

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

متوسط سعر الأسمنت الرمادي: 3,817 جنيهًا/طن، بانخفاض قدره 210.64 جنيهًا.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا

أسمنت حلوان: 3,460 جنيهًا

أسمنت المخصوص: 3,440 جنيهًا

أسمنت التعمير: 3,350 جنيهًا

أسمنت المعلم: 3,350 جنيهًا

أسمنت السهم: 3,390 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3,340 جنيهًا

أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيهًا

أسمنت مصر بني سويف: 3,395 جنيهًا

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيهًا للحديد، و100 و200 جنيهًا للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد .

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