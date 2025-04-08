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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء.. شهدت أسعار مواد البناء، بما في ذلك الحديد والأسمنت، ارتفاعًا اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي يعرض موقع الموجز في هذا التقرير أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 وخاصة سعر  الحديد والأسمنت المتداولة اليوم في الأسواق المحلية.

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أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا اليوم في الأسواق المحلية، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39,147 جنيهًا، بزيادة قدرها 728 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

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حديد عز: سجل 40,069 جنيهًا للطن، بزيادة 207 جنيهًا عن أمس.

حديد السويس: سجل 38,300 جنيه للطن.

حديد المراكبي: سجل 36,400 جنيه للطن.

حديد بشاي: سجل 38,300 جنيه للطن.

حديد العشري: سجل 35,800 جنيه للطن.

حديد المصريين: سجل 36,800 جنيه للطن.

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أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

أما أسعار الأسمنت، فقد شهدت أيضًا زيادة:

أسمنت الرمادي: سجل 3,304 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 30 جنيهًا عن أمس.

أسمنت حلوان: سجل 3,350 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية: سجل 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: سجل 3,300 جنيه للطن.

أسمنت السويس: سجل 3,370 جنيهًا للطن.

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أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

تتفاوت أسعار شيكارة الأسمنت وفقًا للنوع والشركة المنتجة، حيث سجلت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية مستويات متنوعة، على سبيل المثال، بلغ سعر شيكارة أسمنت السويس 168.5 جنيهًا، بينما سجلت شيكارة أسمنت المسلح من العربية للأسمنت 161 جنيهًا، أما أسمنت النصر من العربية للأسمنت فقد بلغ سعره 167 جنيهًا للشيكارة، في حين أن أسمنت المصريين سجل أعلى سعر بين الأنواع المختلفة، حيث وصل إلى 175 جنيهًا، كما تراوحت أسعار باقي الأنواع بين 160 و177.5 جنيهًا، مما يعكس تفاوتًا في الأسعار يعتمد على الجودة والشركة المنتجة.

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أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

تختلف أسعار أنواع الرمل وفقًا للنوع والمواصفات، حيث سجل سعر متر الرمل الأصفر 140 جنيهًا للمتر المكعب، بينما سجل سعر متر الرمل الخشن 135 جنيهًا، فيما بلغ سعر متر الرمل الناعم 125 جنيهًا.

سعر متر الزلط اليوم

تتفاوت أسعار أنواع الزلط حسب المقاس والنوع، حيث سجل سعر متر الزلط مقاس 22 نحو 210 جنيهًا للمتر المكعب، بينما بلغ سعر متر الزلط العادي 190 جنيهًا، أما سعر متر الزلط فينو فقد وصل إلى 275 جنيهًا، في حين سجل سعر متر الزلط المخصوص 200 جنيه.

جريدة الموجز | نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-9-2024
أسعار مواد البناء

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