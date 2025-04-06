نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6-4-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. يواصل الكثير من المواطنين متابعة حركة أسعار مواد البناء في السوق، وفي تطورات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، شهد سعر الحديد تباينًا بين عدد من الشركات، في حين سجل سعر طن الأسمنت تراجعًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي نشرة أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 إبريل 2025 في الأسواق، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,968 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 302 جنيه عن أسعار أمس.

بلغ سعر طن حديد عز نحو 39,741 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 47 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر طن حديد السويس إلى نحو 38,300 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى نحو 36,400 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي إلى نحو 38,300 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري إلى نحو 35,800 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين إلى نحو 36,800 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3,438 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 77 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى نحو 3,350 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى نحو 2,000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى نحو 3,300 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت السويس إلى نحو 3,370 جنيه.

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار شيكارة الأسمنت اليوم بالسوق المحلي المصري حالة من التفاوت بين مختلف الشركات، حيث تصدر أسمنت سيناء قائمة الأعلى سعرًا بـ 177.5 جنيهًا، يليه أسمنت المصريين بـ 175 جنيهًا، وأسمنت السويس بـ 168.5 جنيهًا. كما سجل أسمنت النصر – العربية للأسمنت 167 جنيهًا، والإسكندرية - الماكس 165 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار أسوان، الصعيد، والسهم عند 163.5 جنيهًا.

في الجهة المقابلة، حافظت عدة علامات تجارية على أسعار منخفضة نسبيًا، حيث بلغ سعر شيكارة الأسمنت من البرج 158 جنيهًا، ليكون الأقل في السوق، يليه السد العالي بـ 159 جنيهًا، بينما استقرت أسعار منتجات مثل الممتاز، المخصوص، المعلم، وأسمنت المصري عند 160 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار التعمير، المهندس، وتايتان ما بين 161 إلى 161.5 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في شريحة المنتجات الاقتصادية.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

شهدت أسعار الرمل في السوق المحلي المصري تباينًا نسبيًا اليوم، حيث تراوح سعر متر الرمل الخشن ما بين 300 إلى 450 جنيهًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة والبناء الثقيل، أما سعر متر الرمل الناعم، فقد تراوح بين 280 إلى 400 جنيهًا، ويفضَّل استخدامه في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية، نظرًا لنعومته وسهولة دمجه في طبقات التشطيب.

سعر متر الزلط اليوم

يختلف سعر متر الزلط حسب نوعه واستخداماته. حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات، أما الزلط الكبير، فيتراوح سعره بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم.



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