نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 5-4-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. شهدت تعاملات اليوم السبت 5 إبريل 2025 تراجعًا في سعر طن الحديد، في حين سجّل طن الأسمنت ارتفاعًا مقارنة بأسعاره يوم أمس، وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 إبريل 2025، وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 37,666 جنيهًا

بلغ سعر طن حديد عز 39,788 جنيهًا

بلغ سعر طن حديد السويس 38,300 جنيهًا

بلغ سعر طن حديد المراكبي 36,400 جنيهًا

بلغ سعر طن حديد بشاي 38,300 جنيهًا

بلغ سعر طن حديد العشري 35,800 جنيهًا

بلغ سعر طن حديد المصريين 36,800 جنيهًا

أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 3,516 جنيهًا

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 3,300 جنيهًا

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار شيكارة الأسمنت اليوم تباينًا طفيفًا بين الشركات، حيث بلغ سعر شيكارة أسمنت الممتاز نحو 117 جنيهًا، في حين سجلت شيكارة أسمنت سيناء ووادي النيل والمعلم سعرًا موحّدًا قدره 103 جنيهات.

وجاء أسمنت النصر – العربية للأسمنت بسعر 108.5 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت المخصوص 109.5 جنيهًا، وأسمنت المسلح عند 110 جنيهات، أما أسمنت العسكري والسهم فسجل كل منهما 102 جنيهًا، وأسمنت المنيا 107 جنيهات، وأسمنت أسيوط 100 جنيه، وسجلت أقل الأسعار لكل من أسمنت المصريين بـ 98 جنيهًا وأسمنت أسوان بـ 99 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

تباينت أسعار الرمل اليوم بين الخشن والناعم، حيث يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة نظرًا لقوّته ومتانته.

أما سعر متر الرمل الناعم فقد جاء بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويُفضّل استخدامه في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية لما يتميز به من نعومة وسهولة في التشكيل.

أسعار مواد البناء

سعر متر الزلط اليوم

سجلت أسعار الزلط تباينًا بحسب نوعه واستخدامه، حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة الناعمة وتجهيز الأساسات لما يتمتع به من نعومة وسهولة في الدمج.

في المقابل، يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم بكثرة في الخرسانات العادية وأعمال الردم نظرًا لصلابته وقدرته على التحمل.

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