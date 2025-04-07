نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7-4-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. في إطار متابعة تحركات أسعار مواد البناء في السوق المحلي، رصد موقع الموجز فيما يلي تطورات أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أبريل 2025.

يعد الحديد من أبرز المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ويظل الطلب عليه مرتفعًا من قبل الشركات والمطورين العقاريين. كما شهدت أسعار الأسمنت بعض التغييرات الطفيفة خلال الفترة الحالية.

أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء

شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا في بعض الأصناف، بينما ارتفعت أسعار أصناف أخرى. وفقًا للبيانات الرسمية، تم الإعلان عن انخفاض سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 3,438 جنيهًا، بتراجع قدره 77 جنيهًا مقارنة بيوم أمس.

سعر طن الحديد اليوم

وصل سعر حديد عز إلى 39,741 جنيهًا.

وصل سعر حديد بشاي إلى 38,300 جنيه.

وصل سعر حديد السويس إلى 38,300 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 36,400 جنيه.

وصل سعر حديد المصريين إلى 36,800 جنيه.

وصل سعر حديد العشري إلى 35,800 جنيه.

وصل سعر حديد الاستثماري إلى 37,968 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 3,350 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت السويس إلى 3,370 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت الشركة العربية إلى 2,000 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

تفاوتت أسعار شيكارة الأسمنت بأنواعه المختلفة اليوم، حيث سجل سعر شيكارة أسمنت الممتاز 117 جنيهًا، بينما بلغ سعر شيكارة أسمنت سيناء 103 جنيهات، كما وصل سعر شيكارة أسمنت النصر - العربية للأسمنت إلى 108.5 جنيهًا، وأسمنت العسكري 102 جنيه. أما سعر شيكارة أسمنت وادي النيل فقد بلغ 103 جنيهات، في حين سجل أسمنت المنيا 107 جنيهات، و بالنسبة لأسعار أسمنت الشركات الأخرى، وصل سعر شيكارة أسمنت المصريين إلى 98 جنيهًا، والمخصوص 109.5 جنيهًا، بينما كان سعر شيكارة أسوان 99 جنيهًا، وأسمنت المسلح 110 جنيهات.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

وصل سعر رمل حرش إلى 135 جنيهًا للمتر المكعب، بينما بلغ سعر رمل ناعم 120 جنيهًا للمتر المكعب.

سعر متر الزلط اليوم

يتراوح سعر المتر المكعب من الزلط العادي ما بين 300 جنيه، بينما يبلغ سعر المتر المكعب من الزلط المخصوص 375 جنيهًا، أما الزلط فينو، الذي يُستخدم في أعمال التشطيبات الدقيقة، فأسعاره تبدأ من 420 جنيهًا للمتر المكعب، وفيما يتعلق بالزلط السن، الذي يستخدم في أعمال الأساسات والخرسانة، فقد بلغ سعر المتر المكعب منه 340 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

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