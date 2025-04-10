نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. يولي العديد من المواطنين اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أسعار مواد البناء، حيث شهد سعر الحديد ارتفاعًا في بعض الشركات العاملة بالسوق، بينما تراجع سعر طن الأسمنت، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي نشرة أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 إبريل 2025، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، القيم التالية:

يبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 39,085 جنيهًا

يبلغ سعر حديد عز نحو 40,108 جنيهًا

يبلغ سعر حديد السويس نحو 38,300 جنيه للطن

يبلغ سعر حديد المراكبي نحو 36,400 جنيه للطن

يبلغ سعر حديد بشاي نحو 38,300 جنيه للطن

يبلغ سعر حديد العشري نحو 35,800 جنيه للطن

يبلغ سعر حديد المصريين نحو 36,800 جنيه للطن

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

يبلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3,290 جنيهًا

يبلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3,350 جنيهًا

يبلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2,000 جنيه

يبلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 3,300 جنيه

يبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3,370 جنيهًا

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

تباينت أسعار شيكارة الأسمنت في السوق المصري اليوم، حيث سجلت أسعار الأسمنت المختلفة قيمًا متفاوتة حسب النوع، فبلغ سعر شيكارة أسمنت الممتاز نحو 117 جنيهًا، بينما سجل أسمنت سيناء 103 جنيهات، وأسمنت النصر التابع للعربية للأسمنت 108.5 جنيهًا. أما أسمنت العسكري فقد بلغ سعره 102 جنيه، في حين كان سعر أسمنت وادي النيل 103 جنيهات، من جهة أخرى، وصل سعر شيكارة أسمنت المنيا إلى 107 جنيهات، بينما سجل أسمنت المصريين أقل سعر بـ 98 جنيهًا، كما تراوحت أسعار أنواع أخرى مثل أسمنت المخصوص الذي بلغ 109.5 جنيه، وأسمنت أسوان الذي سجل 99 جنيهًا، بينما وصل سعر أسمنت المسلح إلى 110 جنيهات.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

تتفاوت أسعار الزلط في السوق المصري حسب النوع، حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات، أما سعر متر الزلط الكبير، فيتراوح بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم بشكل أساسي في الخرسانات العادية وأعمال الردم.

سعر متر الزلط اليوم

سجلت أسعار الرمل في السوق المصري اليوم تباينًا بين الأنواع المختلفة، حيث يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة التي تتطلب قوة وصلابة، أما سعر متر الرمل الناعم فيتراوح بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويستخدم غالبًا في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية، حيث يتميز بنعومته التي تسهم في الحصول على سطح ناعم ومناسب للتشطيب.

أسعار مواد البناء

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