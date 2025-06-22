ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاحد 22/ يونيو/2025
سجلت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 22 يونيو 2025 تحركات متباينة داخل السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الحديد في عدد من الشركات، فيما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، وسط استقرار نسبي في بقية الأنواع.
وفي هذا التقرير ،يستعرض موقع الموجز معكم تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق والمصانع المصرية لمختلف العلامات التجارية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
وتأتي الأسعار الحالية وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء على النحو التالي:
شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم حالة من التباين الطفيف بين الشركات، فيما حافظت أسعار الأسمنت على استقرار نسبي يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع استمرار نشاط قطاع التشييد والبناء.
أسعار الحديد اليوم (بالجنيه للطن):
حديد عز: 38,500
بيانكو: 37,500
بشاي: 37,900
العتال: 36,000
المعادي: 36,000
الكومي: 35,000
المراكبي: 37,500
عطية: 37,500
العشري: 36,200
المصريين: 37,500
سرحان: 34,500
مصر ستيل: 34,000
أسعار الأسمنت اليوم (بالجنيه للطن):
رغم ارتفاع الطلب على مواد البناء، واصلت أسعار الأسمنت الحفاظ على مستوياتها الحالية، مما يساهم في دعم استقرار السوق:
السويدي: 4,300
المعلم: 4,000
السهم: 4,150
الفهد: 4,050
قنا: 3,650
وادي النيل: 4,100
المخصوص: 4,150
السويس: 4,160
مصر بني سويف: 4,150
النصر: 4,120
سيناء 42.5: 4,130
حلوان: 4,150
وتشير مؤشرات السوق إلى أن الاستقرار في أسعار مواد البناء يلعب دورًا محوريًا في تعزيز خطط التوسع العمراني والمشروعات القومية الجارية.
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