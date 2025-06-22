ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاحد 22/ يونيو/2025

سجلت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 22 يونيو 2025 تحركات متباينة داخل السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الحديد في عدد من الشركات، فيما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، وسط استقرار نسبي في بقية الأنواع.

وفي هذا التقرير ،يستعرض موقع الموجز معكم تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق والمصانع المصرية لمختلف العلامات التجارية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وتأتي الأسعار الحالية وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء على النحو التالي:

شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم حالة من التباين الطفيف بين الشركات، فيما حافظت أسعار الأسمنت على استقرار نسبي يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع استمرار نشاط قطاع التشييد والبناء.

أسعار الحديد اليوم (بالجنيه للطن):

حديد عز: 38,500

بيانكو: 37,500

بشاي: 37,900

العتال: 36,000

المعادي: 36,000

الكومي: 35,000

المراكبي: 37,500

عطية: 37,500

العشري: 36,200

المصريين: 37,500

سرحان: 34,500

مصر ستيل: 34,000

أسعار الأسمنت اليوم (بالجنيه للطن):

رغم ارتفاع الطلب على مواد البناء، واصلت أسعار الأسمنت الحفاظ على مستوياتها الحالية، مما يساهم في دعم استقرار السوق:

السويدي: 4,300

المعلم: 4,000

السهم: 4,150

الفهد: 4,050

قنا: 3,650

وادي النيل: 4,100

المخصوص: 4,150

السويس: 4,160

مصر بني سويف: 4,150

النصر: 4,120

سيناء 42.5: 4,130

حلوان: 4,150

وتشير مؤشرات السوق إلى أن الاستقرار في أسعار مواد البناء يلعب دورًا محوريًا في تعزيز خطط التوسع العمراني والمشروعات القومية الجارية.

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