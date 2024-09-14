بعد شائعات الارتباط.. أسماء جلال تكشف لأول مرة علاقتها بـ ويجز

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عديدة حول وجود علاقة عاطفية بين الفنانة أسماء جلال ومطرب الراب ويجز، غير أن كلا الطرفين امتنع عن التعليق على هذه الأقاويل طوال الفترة الماضية لكن، أخيرًا، خرجت أسماء جلال عن صمتها لتكشف لأول مرة حقيقة العلاقة بينهما.

يرصد موقع " الموجز " الحقيقة كاملة في السياق التالي



أسماء جلال ومطرب الراب ويجز



الحقيقة وراء شائعات ارتباط أسماء جلال وويجز

في تصريحات صحفية، أكدت أسماء جلال أن علاقتها بـ ويجز هي علاقة صداقة قوية فقط، نافيه وجود أي ارتباط عاطفي بينهما كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا."

هذا التصريح جاء ليضع حدًا للتكهنات والشائعات التي انتشرت حولهما، وأثار حماس الجمهور للتعاون الفني المنتظر بين النجمين.

التعاون الفني المرتقب

يعد هذا الديو المنتظر خطوة جديدة في مسيرة كل من أسماء جلال وويجز، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي يحققه ويجز في مشواره الفني، والإشادة الواسعة التي تحظى بها أسماء جلال في عالم التمثيل.

فقد حققت أسماء نجاحًا لافتًا في أول تجاربها الغنائية مع أمير عيد وكزبرة في إحدى الحملات الإعلانية، مما زاد من توقعات الجمهور للتعاون الفني بينهما.

أسماء جلال

أسباب انتشار الشائعات

بدأت شائعات ارتباط أسماء جلال وويجز عندما ظهرت أسماء جلال في إحدى حفلات ويجز، حيث تفاعلت بشكل كبير معه، بالإضافة إلى ظهورهما معًا في عدة مناسبات شخصية.

وقد ربط الجمهور بين هذه المشاهد ووجود علاقة عاطفية محتملة.

الأمر الذي أعاد إشعال الشائعات كان منشورًا نشره ويجز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام في شهر يونيو الماضي، حيث نشر صورة تجمعه بأسماء جلال وهنأها بعيد ميلادها، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

بهذا التصريح والتوضيح، يبدو أن الأمور بدأت تتضح للجمهور، وتظل الأنظار متوجهة إلى التعاون الفني المرتقب بين أسماء جلال وويجز الذي يعد بإضافة جديدة إلى مسيرتيهما.

أسماء جلال في السباق الرمضاني 2025

تستعد أسماء جلال أيضاً لخوض السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2024، ويجمعها مجدداً مع هشام ماجد.

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