آخرهم إيمي سمير غانم.. أزمات صحية مفاجئة تثير قلق الوسط الفني

إيمي سمير غانم.. شهد الوسط الفني في الآونة الأخيرة أزمات صحية مفاجئة طالت عددًا من النجوم، وهذا أثار قلق محبيهم ومتابعيهم على حالتهم الصحية.

وفي السطور التالية، يستعرض الموجز أبرز الأزمات التي تعرض لها نجوم الفن تطورات حالتهم الصحية.

إيمي سمير غانم

الفنانة إيمي سمير غانم كانت ضمن النجوم الذين عانوا من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة، حيث شاركت جمهورها عبر «تيك توك» مقطع فيديو تضمن جزءًا من أغنية "اختارناه"، وعلقت عليه بمقولة:" لا هيديني ولا يرقيني ولا فيه مصلحة بينه وبيني"، وعلق زوجها الفنان حسن الرداد على ذلك المنشور قائلاً:" ألف سلامة".

في حين كشف زوجها في تصريحات صحفية عن تطورات حالة الفنانة إيمي سمير غانم الصحية، مؤكداً على أنها تعاني من حساسية صدرية منذ طفولتها، وتعرضت خلال الأيام الماضية لنزلة برد أثرت على تنفسها، وأوضح أنها تتلقى العلاج في المنزل وتتحسن تدريجيًا.

آثار الحكيم

تعرضت الفنانة ٱثار الحكيم لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها للمستشفى، حيث أعلن المخرج عمر زهران عن تفاصيل حالتها الصحية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالبًا من الجمهور الدعاء لها بالشفاء، قائلاً :"دعواتكم العزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم، بعد نقلها للمستشفى، شفاها الله وعافاها".

ومن جانبه، طمأن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، الجمهور على حالتها، مؤكدًا أن صحتها مستقرة وأنها ستغادر المستشفى قريبًا بعد إجراء الفحوصات اللازمة، مشيرًا إلى أن آثار الحكيم تعرضت لتلك الوعكة بسبب ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

سامو زين

كما تعرض الفنان ساموزين لأزمة صحية أدت إلى نقله للمستشفى، حسبما أعلنت مديرة أعماله، سلمى صلاح، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وطمآنت جمهوره، وقالت أنه بخير الآن، ويخضع لفترة راحة بعد خروجه من المستشفى، وقد حرص ساموزين على شكر جمهوره وأصدقائه على دعمهم، عبر رسالة نشرها على «إنستجرام» طمأنهم فيها على حالته الصحية، قائلاً:" رسالة شكر للجميع ربنا يحفظكم جميعا من أي سوء اللهم آمين".

أسماء أبو اليزيد

أما الفنانة أسماء أبو اليزيد، فقد أعلنت عبر حسابها على «إنستجرام» عن تعرضها لحروق والتهابات في وجهها، ما اضطرها إلى الخضوع لعلاج طبي تحت إشراف متخصص ،وشاركت أسماء تجربتها مع جمهورها من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة :"الحمد لله طبعاً بس مش عارفة أعمل إيه عشان وشي ميلتهبش كل شوية بالمنظر ده، تسلمولي يا أصحابي، أنا أكيد روحت لدكتور قبل ما استشير ناس منكم بتمر بنفس الموضوع واللي بيلمع علي وشي ده مرهم الحروق".

وسرعان ما طمأنت أسماء أبو اليزيد الجمهور على حالتها الصحية، مؤكدة أنها تشعر بتحسن كبير، وتوجهت بالشكر لكل من اهتم وقدم لها النصائح والدعم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت:" أنا أحسن كتير الحمد لله شكرًا جدًا على اهتمامكم".

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