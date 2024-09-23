بعد تعرضها لأزمة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم

تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم تريند "جوجل" بعدما شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها من داخل منزلها ظهرت فيه وهي مستخدمة جهاز الأكسجين، وهذا أثار قلق جمهورها عن حالتها الصحية وأسباب الأزمة المفاجئة التي تعرضت لها.

إيمي سمير غانم

تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم

وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل،شاركت إيمي سمير غانم جمهورها بمقطع الفيديو على حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" وارفقت على الفيديو جزءًا من أغنية "اختارناه"، وعلقت بعبارة: "لا هيديني ولا يرقيني ولا فيه مصلحة بينه وبيني"، بينما علّق زوجها الفنان حسن الرداد قائلاً: "ألف سلامة".

تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم

وأوضح حسن الرداد في تصريحات صحفية له أن إيمي تعاني من حساسية في الصدر منذ طفولتها، وأنها تعرضت مؤخرًا لنزلة برد شديدة أثرت على تنفسها، وقد نصحها الطبيب بالراحة الشديدة حتى تتماثل للشفاء، وأكد أنها بدأت تتحسن تدريجيًا وتتلقى العلاج في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

مسلسل هو ولا هي

في سياق آخر، يستعد الجمهور حالياً لمشاهدة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد في مسلسل جديد بعنوان "هو ولا هي" والذي سيعرض في موسم رمضان 2025، يتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل.

رسالة إيمي سمير غانم لوالديها

يُذكر أن إيمي قد أعربت سابقًا عن حزنها المستمر لفقدان والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، على الرغم من مرور سنوات على وفاتهما. ونشرت صورة لوالديها عبر حسابها على "إنستجرام" معلقة: "كل شوية اقول امتى اشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزه احكي لهم بشوف ايه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير وطبعًا الحياه لازم تستمر والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ونشتغل ونربي اولادنا ونضحك ونعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدا".

واختتمت إيمي رسالتها لمتابعيها بنصيحة مؤثرة تحثهم على الاهتمام بوالديهم والاعتناء بهم، قائلة:" نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الاصحاب مش مهم السفر مش مهم غير انهم يكونوا هما واولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحة وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنة".

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