تطورات الحالة الصحية لـ أسماء أبو اليزيد بعد حادث الحروق

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد على طمأنة جمهورها والمتابعين على حالتها الصحية، بعد تعرضها لحروق في الوجه.

ونشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام الذي رصده موقع " الموجز"، منشورًا تعبر فيه عن شكرها وامتنانها لدعمهم، حيث كتبت: "أنا أحسن كتير الحمد لله، شكرًا جدًا على اهتمامكم."

أسماء أبو اليزيد

يذكر أن الفنانة روجينا تعرضت لحروق في وجهها نتيجة حرارة الجو والشمس خلال الشهور الماضية.

وعلقت على صورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، قائلة :"مجرد ساعة في الشمس كنت كدا وبقيت كدا، حاولوا تبعدوا عن الشمس."

وأضافت: "الحمد لله دا العيد اتحرقت في الشمس وبقضي العيد مع دكتور سيف على التليفون علشان الدواء والحقن."

روجينا

جزء جديد من مسلسل "صلة رحم"

في سياق آخر، تحدثت أسماء عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "صلة رحم"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

جاء تصريحها ردًا على تساؤلات جمهورها حول إمكانية استكمال أحداث المسلسل نظرًا لوجود عدة خيوط غير مكتملة.

وفي لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، أكدت أسماء أبو اليزيد أنه لا يوجد خطط لإنتاج أجزاء جديدة من المسلسل، مشيرة إلى أن الشخصية الرئيسية، الأب، قد توفي في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول. وأوضحت أنه إذا تم إنتاج جزء جديد، سيكون بعيدًا عن الفكرة الأصلية، حتى وإن كان يدور حول مصير الطفل.

كواليس العمل وحالة الحب

استعرضت أسماء كواليس العمل وأشارت إلى حالة الحب التي كانت تسود بين طاقم العمل، مما ساهم في نجاح المسلسل بشكل كبير خلال رمضان الماضي.

أحدث أعمالها السينمائية

على صعيد آخر، تشارك أسماء أبو اليزيد حاليًا في فيلم "عاشق"، الذي يعرض في دور السينما. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة.

يجسد مالك شخصية معالج لحالات الإدمان، بينما تواجه فريدة مشكلات عدة بسبب انغماسها في عالم الإدمان.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد حاتم، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، محمود الليثي، وهنا الزاهد. الفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

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