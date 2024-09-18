أسماء أبو اليزيد في الجزء الخامس من المداح .. اعرف التفاصيل

علم "الموجز" من مصادر خاصة أن الفنانة أسماء أبو اليزيد ستشارك في مسلسل" المداح" الجزء الخامس، بطولة الفنان حمادة هلال وكوكبة كبيرة من النجوم ومن المقر أن تبدأ تصوير قريباً، العمل يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

أسماء أبو اليزيد

وتستعد الفنانة أسماء أبو اليزيد في التحضيرات الأولية لتصوير دوها، ومن المقرر أن تبدأ تصوير في أكتوبر المقبل، وتعمل الشركة المنتجة على قدمًا وساق لـ استكمال باقي فريق العمل والانتهاء من الديكورات اللازمة للعمل، ومن المقرر عرض المسلسل في السباق الرمضاني المقبل 2025.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

وكانت تدور أحداث مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبد الوهاب في جزئه الرابع حول مجموعة من الأمور المرتبطة بالجن حيث يجد صابر المداح نفسه في صراع آخر مع الجن ويذهب إلى مساعدة عائلة صعيدية من أسوان ومن ثم يتعرض للعديد من المواقف المريبة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق



أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل "المداح" يشارك حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

أعمال قادمة لـ أسماء أبو اليزيد

ويذكر أن تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم مملكة الحرير ويشاركها البطولة الفنان الكوميديان كريم محمود عبد العزيز، العمل مكون من 10 حلقات فقط، ويشاركهما في بطولته كل من: أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب، وهو من إخراج بيتر ميمي.



آخر أعمال لـ أسماء أبو اليزيد على شاشات الدراما

والجدير بالذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي2024، بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم " صلة رحم، من بطولة الفنان إياد نصار ويسرا اللوزي، وناقش قضية تأجير الأرحام، وقدّمت أسماء خلاله شخصية مصفِّفة شعر.

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