التباين يخيم على أسعار العملات اليوم الأحد بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تباينًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-4-2025 داخل البنوك المصرية، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات سوق الصرف.

وجاء تباين أسعار العملات اليوم بعد تحسن المعروض من النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار السياسات النقدية التي ساهمت في تقليل الضغط على العملات الأجنبية.

أسعار العملات اليوم

ومن بين أسعار العملات اليوم، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري، كما انخفضت بعض العملات العربية مثل الدينار الكويتي متأثرة بتراجع الطلب داخل السوق المصرفية، بينما ثبت كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ومع استمرار البنوك في تحديث الأسعار على مدار اليوم، يظل سوق الصرف تحت تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستوردين والمصدرين والمستثمرين.

ويأتي تراجع بعض أسعار العملات اليوم وسط جهود مستمرة من البنك المركزي المصري لدعم استقرار سوق الصرف، ومتابعة حركة العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون أي قرارات جديدة قد تؤثر على اتجاهات العملات خلال الأيام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تباينها بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

نزل سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.87 جنيه، وسعر البيع 51.00 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 57.81 جنيه، والبيع عند 57.97 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.56 جنيه، والبيع عند 13.60 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وثبث سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.85 جنيه، والبيع عند 13.89 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بينما هبط سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 165.91 جنيه، فيما جاء البيع 166.39 جنيه.

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