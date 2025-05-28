التباين يخيم على سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الآن.. تبقى العملة الخضراء محور اهتمام كبير للجميع، حيث يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

ومع استمرار التقلبات الاقتصادية، يبقى التحديث الدوري لـ سعر الدولار الآن أمراً ضرورياً لفهم التحركات الاقتصادية والتخطيط المالي السليم.

سعر الدولار الآن

ويأتي تباين سعر الدولار الآن في ظل تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار النسبي في أسعار العملات.

ويرجع تغير سعر الدولار الآن في مصر إلى عدة عوامل، من أبرزها، ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والسيولة النقدية تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار، وأيضًا تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل التغيرات في أسعار النفط والتحركات في الأسواق المالية العالمية، يؤثر بشكل كبير على سعر الدولار في مصر.

وشهد سعر الدولار الآن الأربعاء الموافق 28-5-2025 في مصر تباينًا بعد التراجع في الأيام القليلة الماضية، ويُعزى هذا التباين إلى عوامل اقتصادية محلية وعالمية، بما في ذلك التحركات في الأسواق العالمية والتغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.

ويشهد سعر الدولار الآن في السوق السوداء أيضًا عدة تباينات، حيث قد يتراوح سعره بين 50.65 و50.75 جنيه، بناءً على العرض والطلب، يعتبر السوق السوداء مرآة للمشكلات الاقتصادية، حيث يعكس هذا التباين في الأسعار حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار الآن بعد تباينه بمنتصف تعاملات اليوم الأرعاء الموافق 28 مايو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيه للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.76 جنيه للشراء، ونحو 49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيه للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

في حين قفز سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.74 جنيه للشراء، ونحو 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.76 جنيه للشراء، ونحو 49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.74 جنيه للشراء، ونحو 49.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيه للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وانخفض سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.74 جنيه للشراء، ونحو 49.84 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بمحلات الصاغة

ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس بختام تعاملات البنوك