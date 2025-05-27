تراجع سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء الموافق 27-5-2025 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في البنوك المحلية وشركات الصرافة الرسمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويأتي هبوط سعر الدولار الآن في إطار تحركات سوق الصرف وتأثره بعدة عوامل، أبرزها استقرار المعروض من النقد الأجنبي، وارتفاع تدفقات العملة الصعبة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار السوق.

سعر الدولار الآن

وانعكس تراجع سعر الدولار الآن على عدد من العملات الرئيسية، لكل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وكذلك بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع سعر الدولار الآن قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

ويواصل المتعاملون في السوق مراقبة حركة أسعار الصرف عن كثب، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتطورات المحلية التي قد تؤثر على السوق في الأيام المقبلة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار اليوم بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.77 جنيه للشراء، ونحو 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.77 جنيه للشراء، ونحو 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيه للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.73 جنيه للشراء، ونحو 49.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيه للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيه للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.77 جنيه للشراء، ونحو 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وانخفض سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيه للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

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