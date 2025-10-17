دنيا صلاح عبد الله تحتفل بمشاركتها في "وتر حساس 2" وتشكر فريق العمل

حرصت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله على توجيه رسالة شكر لأسرة عمل مسلسل "وتر حساس 2"،

بعد ظهورها في شخصية إعلامية ضمن أحداث العمل، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الجزء الجديد من المسلسل الذي يُعرض حاليًا على قناة "ON"، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

رسالة دنيا صلاح عبد الله

ونشرت دنيا صلاح الله عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من كواليس التصوير، وعلقت قائلة: "انبسطت جداً بمشاركتي في المسلسل اللي بحبه وتر حساس ٢ مع المخرج أستاذ وائل فرج وحبيبة قلبي إنچي المقدم، وفرحت جداً إني قلبت H اللي مجننا أستاذ كمال أبو ريا".

ويأتي الجزء الثاني من المسلسل ليستكمل الأحداث بعد مرور ثلاث سنوات على الجزء الأول، حيث يعود رشيد (محمد علاء) إلى مصر ليبدأ رحلة انتقام مليئة بالأسرار العائلية، ويواجه خلالها صراعات كبيرة مع أبناء عمه في محاولة لاستعادة حق والده.

أبطال المسلسل

المسلسل يشارك في بطولته غادة عادل، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، إنجي المقدم، هيدي كرم، رانيا منصور، لطيفة فهمي، وتميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

مواعيد عرض المسلسل

ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة ON في السابعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في الثانية صباحًا، وثانية في الحادية عشرة صباحًا.