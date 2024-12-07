أوسكار ـ عودة الماموث..يحدث ضجة بعد طرح البرومو الخاص به

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار- عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني البرومو الرسمي للفيلم المقرر عرضه في موسم صيف 2025 ويستعرض لكم الموجز تفاصيل الفيلم على النحو التالي.

قصة فيلم "أوسكار ـ عودة الماموث"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي في إطار درامي ممتزج بالكوميديا حول الحرب العالمية الثالثة وتحاول كل دولة استخدام أسلحتها الفتاكة لحسم الحرب ويظهر حيوان الماموث

على حدود مصر وليبيا وذلك بعد عدة تجارب علمية ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم.

أبطال فيلم أوسكار ـ عودة الماموث

يشارك في فيلم أوسكار ـ عودة الماموث باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم أحمد صلاح حسني، هنادي مهنى، محمد ثروت، عزت زين، ليا سويدان، أحمد البايض والفيلم فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم يعد من أضخم الأفلام السينمائية كتكلفة إنتاجية ويشهد الفيلم تقنيات حديثة ومتطورة من ناحية التصوير والمؤثرات البصرية والسمعية ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية عرييًا وعالميا.

مسلسل بمية الدهب

وفي سياق آخر أعلن الفنان تامر عبد المنعم خروج مسلسل بمية الدهب بطولة هيفاء وهبي و احمد صلاح حسني من السباق الرمضاني المقبل وتأجيله إلى موسم رمضان 2026.

لعدم اكتمال كتابه حلقات المسلسل مما يصعب عملية تصويره خلال شهر ديسمبر الجاري وعرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2025.

أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني مواليد 11 يوليو 1979 ممثل ولاعب كرة قدم وموسيقار مصري يعتبر أول لاعب مصري يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتغارت الألماني عام 2000، وهي بطولة كأس “الإنتر توتو”،



ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل عفاريت عدلي علام و الفتوة، شربات لوز، نسل الأغراب، حكايتي، لأخر نفس، كلبش، حواري بوخارست، الممر، خط الموت، الخلية، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، عوالم خفية، بيت السلايف، ختم النمر، السرب، رحيل، الكتيبة 101، سوق الكانتو، يحيى وكنوز2، سر البردية، الدايرة، كوفيد 25

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