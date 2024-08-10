نجوم الفن يلتفون حول أحمد صلاح حسني في وداع والده الأخير.. لحظة تجسد الوفاء والدعم بين نجوم الوسط الفني ، حيث حرص العديد من الفنانين والرياضيين على حضور جنازة والد الفنان أحمد صلاح حسني، والتي أقيمت اليوم في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

نجوم الفن يلتفون حول أحمد صلاح حسني

جاء هذا الحضور ليعبر عن تضامنهم مع صديقهم وزميلهم في هذه اللحظات العصيبة، حيث تميزت الجنازة بمشاعر حزن مؤثرة وسادت أجواء من المواساة والدعم بين الحاضرين ، لذلك يستعرض “ الموجز ” أبرز لقطات الجنازة.

حزن الوسط الفني على رحيل والد أحمد صلاح حسني

حرص الكابتن شريف إكرامي على التواجد في وداع حماه ووالد الفنان أحمد صلاح حسني لمثواه الأخير، حيث شهد تشييع جثمانه حضورًا كبيرًا من الأهل والأصدقاء والنجوم.

جرت مراسم التشييع ظهر اليوم السبت 10 أغسطس من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

أحمد صلاح حسني

لحظات مؤثرة في جنازة والد أحمد صلاح حسني

أبرز ما ميز الجنازة كان التأثر الواضح على وجه الفنان أحمد صلاح حسني، حيث غلبت عليه ملامح الحزن والأسى أثناء حمله لنعش والده. شهدت الجنازة أيضًا حضور العديد من نجوم الفن والرياضة، مثل الفنان أمير كرارة، وهنادي مهنا، والكابتن شريف إكرامي، الذين حرصوا على تقديم الدعم والمواساة لصديقهم في هذه اللحظة الصعبة.

رسالة تعزية من النادي الأهلي

سبق مراسم الجنازة بيوم، تقديم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، التعزية في وفاة صلاح حسني، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية يوم الجمعة 9 أغسطس.

وقد عبروا عن حزنهم العميق لفقدان الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

آخر أعمال أحمد صلاح حسني السينمائية

على صعيد آخر، كان آخر ظهور للفنان أحمد صلاح حسني في السينما من خلال فيلم "السرب"، الذي عرض في دور السينما قبل عدة أشهر. الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، ودياب، ونيللي كريم، ومحمد ممدوح، وغيرهم.

يروي الفيلم وقائع حقيقية لعمليات الجيش المصري ضد المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حادثة ذبح 21 مصريًا في ليبيا.

حقق الفيلم إيرادات جيدة عند عرضه، رغم سلسلة التأجيلات التي سبقت طرحه لأسباب لم يتم الإعلان عنها. وقد لاقى العمل استحسان الجمهور لتسليطه الضوء على الجهود الأمنية المصرية في مكافحة الإرهاب.

بهذا الرحيل المؤلم، يخسر الوسط الفني أحد أعز أفراده، تاركًا وراءه إرثًا من الحب والاحترام في قلوب من عرفوه.

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