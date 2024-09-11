بـ 600 ألف جنيه..أحمد صلاح حسنى يتصالح مع الموظف المتضرر في الحادث

أحمد صلاح حسنى.. بعد عدة جلسات من المفاوضات، توصل الفنان أحمد صلاح حسنى والموظف المتضرر في الحادث الذي وقع مؤخراً إلى اتفاق نهائي يقضي بدفع الفنان تعويضاً مالياً قدره 600 ألف جنيه، هذا الاتفاق يعتبر حلاً قانونياً للقضية ويغلق ملفها بشكل نهائي، يكشف لنا الموجز تفاصيل التصالح بين الطرفين.

اعترافات الموظف المتضرر في الحادث

قال محمد صالح الموظف، المُتضرّر من حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسنى خلال تصريحات تلفزيونيه، إنه تم التصالح في الدعوى الجنائية ودفع الفنان 600 ألف حنيه، مؤكداً أنه مستمر في الدعوى المدنية وسوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسنى.

احمد صلاح حسني

وتنظر بعد قليل محكمة جنح التجمع الخامس، محاكمة الفنان أحمد صلاح حسنى، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، لإثبات مدى جدية التصالح من الطرفين.



وأكد دفاع الضحية أن المحكمة أجلت الحكم لإعطاء فرصة للفنان أحمد صلاح حسنى من أجل التصالح.



وأضاف أن الواقعة بدأت عندما كان موكله يسير على كوبري أرابلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، وأن شدة الصدمة دفعت سيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كامل.



وأكد دفاع ضحية الفنان أحمد صلاح حسنى، أن “السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، وقد اشتراها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط".

احمد صلاح حسني



ومن المقرّر أن تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على الفنان أحمد صلاح حسنى لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته، حيث اطلعت المحكمة في الجلسة الماضية على المذكرة المقدمة من دفاع المجني عليه.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2024، حيث اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسنى بسيارة موظف على أحد كباري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وترتب عليها إصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

آخر أعمال أحمد صلاح حسني



شارك النجم الشاب أحمد صلاح حسنى، في مسلسل رحيل الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، والذي تعاون به مع النجمة ياسمين صبري.

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