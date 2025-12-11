حماية خصوصية هاتفك.. جهاز تنظيم الاتصالات يحذر من الروابط المجهولة

تشهد الفترة الأخيرة ارتفاعًا واضحًا في محاولات الاحتيال الإلكتروني، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تكثيف حملاته للحد من الهجمات الرقمية وتعزيز وعي المواطنين بطرق حماية هواتفهم وبياناتهم الشخصية، ويرصد الموجز التفاصيل.

مخاطر الروابط المجهولة على الهواتف

حذّر المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، خلال مقابلة لبرنامج حضرة المواطن، من أخطر مهددات الخصوصية الرقمية، وعلى رأسها الضغط على روابط مجهولة تصل عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل.

وأوضح أن هذه الروابط قد تحتوي على فيروسات وبرمجيات خبيثة تتيح للمقرصنين الوصول إلى الصور والرسائل وكلمات المرور، بل وقد تصل إلى السيطرة على الجهاز بالكامل.

كما أشار إلى خطورة تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية، لأنها غالبًا تحمل ملفات ضارة تعمل في الخلفية دون علم المستخدم.

حملات توعية رقمية في جميع المحافظات

أكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الجهاز ينفّذ خطة توعوية موسعة في محافظات الجمهورية لتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وتشمل:

شرح مخاطر الروابط المشبوهة

عرض أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني

نشر بيانات دورية عن الهجمات المتداولة

تدريب المستخدمين على حماية الهواتف والبيانات الشخصية

وشدد على أن التوعية تمثّل خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية المتزايدة.

لا تفتح رسائل من مصادر مجهولة

جدد جهاز تنظيم الاتصالات تحذيراته من فتح أي رسالة مجهولة المصدر، سواء عبر:

الرسائل النصية SMS

واتساب

البريد الإلكتروني

منصات التواصل الاجتماعي

وأكد ضرورة التحقق من هوية المرسل قبل الضغط على أي رابط قد يؤدي لاختراق الهاتف أو سرقة الحسابات البنكية.

إعدادات الأمان التي يجب تفعيلها فورًا

نصح الجهاز المستخدمين بتفعيل أدوات الحماية الموجودة في الهاتف، ومنها:

تفعيل خاصية التحقق بخطوتين

تشغيل تحديثات التطبيقات تلقائيًا

استخدام برامج حماية موثوقة

تجنب الاتصال بشبكات واي فاي عامة غير آمنة

وبيّن أن التحديثات الدورية دورها سد الثغرات التي يستغلها المخترقون.

الوعي هو الحماية الأولى

اختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الهاتف تبدأ من سلوك المستخدم، وأن الجهاز مستمر في تقديم نصائح وتوعية متواصلة لحماية المجتمع من الاحتيال واختراق البيانات.

