رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 وخطوات التقديم الإلكترونية

الصف الثالث الاعدادي.. يبحث طلاب الشهادة الإعدادية خلال هذه الفترة عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك مع اقتراب بدء وزارة التربية والتعليم في إتاحة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعد هذه الخطوة من أهم الاستعدادات التنظيمية التي تعتمدها الوزارة كل عام لضمان تسجيل بيانات الطلاب بشكل دقيق قبل بدء الامتحانات الرسمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

إتاحة رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تستعد لتفعيل رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، عبر منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير طريقة إلكترونية ميسرة لتسجيل البيانات دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، إلا في حالات تسليم الأوراق المطلوبة فقط.

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فور تفعيل الرابط من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة عبر الضغط على رابط التسجيل المباشر (من هنــا).

أهمية استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تُعد الاستمارة الإلكترونية خطوة إلزامية لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، إذ لا يحق للطالب دخول الامتحانات إلا بعد التأكد من تسجيل بياناته واعتمادها من المدرسة، كما تهدف الوزارة من خلالها إلى توحيد قاعدة بيانات الطلاب وضمان دقة المعلومات، مما يسهم في تنظيم لجان الامتحانات وإصدار أرقام الجلوس دون أخطاء.

خطوات التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية 2026

يمكن للطلاب إتمام تسجيل الاستمارة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، ثم اختيار منصة الشهادات العامة. الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية”. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من مدرسته. إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد والرقم القومي. رفع الصورة الشخصية للطالب، بشرط أن تكون حديثة ومطابقة للصورة الموجودة في ملف المدرسة. مراجعة البيانات قبل الضغط على زر الحفظ. حفظ الاستمارة وطباعتها وتسليمها للمدرسة مع المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المستندات الضرورية لاستكمال التسجيل:

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي وصورة منه.

عدد من الصور الشخصية الحديثة للطالب مطابقة لبياناته.

سداد رسوم الشهادة الإعدادية بقيمة 158 جنيهًا وإرفاق صورتين من إيصال الدفع.

