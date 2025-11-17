أمريكانا للمطاعم مصر تحتفل بنجاح طلابها ببرنامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الحصول على شهادة City & Guilds البريطانية في قطاع الضيافة

أمريكانا للمطاعم مصر تواصل توفير بيئة تعليمية متكاملة وخلق فرص عمل للكوادر المدربة

الطلاب حققوا أعلى نسبة نجاح منذ إطلاق البرنامج في عام 2021

إعلان النجاح وتحقيق أعلى نسبة منذ 2021

القاهرة : أعلنت أمريكانا للمطاعم مصر عن نجاح طلابها من برنامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الحصول على شهادة معتمدة عالميًا من مؤسسة City & Guilds البريطانية في قطاع الضيافة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محققين بذلك أعلى نسبة نجاح منذ إطلاق البرنامج في عام 2021. ويعكس هذا الإنجاز التزام أمريكانا للمطاعم مصر بتحويل التعليم الفني إلى مسار مهني استراتيجي، عبر توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والتأهيل الأكاديمي، وخلق فرص عمل مستقبلية للكوادر المدربة، مما يجعل الشركة شريكًا فعالاً في بناء جيل قادر على المنافسة عالميًا والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

أهمية الشهادة وتأثيرها على مستقبل الطلاب

يساهم البرنامج في تنمية مهارات الطلاب العملية وصقل خبراتهم، مؤهلاً إياهم لمواجهة تحديات سوق العمل سريع التطور، ويُعد ذلك تأكيدًا على التزام أمريكانا للمطاعم مصر بدعم التعليم الفني كأحد محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الشباب من خلال فتح آفاق وظيفية واسعة، وهو ما يتحقق بفضل الحصول على شهادة City & Guilds المعتمدة عالميًا، والتي تُعد من أبرز الشهادات في مجال الاعتماد والتدريب المهني، ومعترف بها في أكثر من 80 دولة، مما يمنح الخريجين ميزة تنافسية كبرى وفرصًا للعمل والسفر دوليًا.

تصريحات أيمن العربي حول دعم الشباب

وتعليقًا على ذلك صرح ايمن العربي - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لأمريكانا للمطاعم مصر قائلاً: "نفخر اليوم بتحقيق أعلى نسبة نجاح منذ إطلاق برنامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام 2021، هذه المبادرة تعكس التزام أمريكانا للمطاعم مصر المستمر بدعم الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية ومعترف بها دوليًا، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي".

وأضاف: " نحن نؤمن أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار مباشر في مستقبل مصر وفي قطاع العمل، خاصة في مجال الضيافة الذي يشهد نموًا مستمرًا. من خلال هذا البرنامج، نهدف إلى تزويد الشباب بالخبرات العملية والمعرفة الضرورية لتطوير مسيرتهم المهنية، وتهيئتهم ليكونوا قادة وكفاءات قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، وهو جزء أساسي من استراتيجية أمريكانا للمطاعم مصر للمسؤولية المجتمعية وترسيخ دورنا كشريك فعال في تمكين الشباب".

رؤية وزارة التربية والتعليم حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما أكدت أستاذة شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني بمصر، إذ تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات التقنية والفنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، وأوضحت أن هذه المدارس تُدار من خلال شراكات بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لضمان التدريب العملي وتوفير فرص التوظيف المباشر للطلاب عقب التخرج.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب كنموذج ناجح

وأشارت أ. شيماء إلى أن مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا متميزًا لتطبيق هذه الرؤية، حيث توفر تدريبًا متخصصًا في مجالات الفندقة والضيافة بالتعاون مع مؤسسات كبرى في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المدرسة استطاعت تحقيق نتائج ملموسة في إعداد طلابها وتأهيلهم لسوق العمل وفق معايير جودة عالمية.

دور مؤسسة مصر الخير في دعم التعليم الفني

من جانبه، قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن التعليم يمثل أحد أهم محاور عمل المؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تهدف إلى السعي لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل من خلال دعم المدارس التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، إيمانًا بأهمية هذا النوع من التعليم في تمكين الشباب اقتصاديًا ومهنيًا.

وأضاف د. صابر أن مدرسة أحمد حامد تعلب تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تمثل تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي، مؤكدًا أن مؤسسة مصر الخير مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في بناء جيل جديد من الكوادر المؤهلة للمستقبل.

الشراكة بين أمريكانا ومصر الخير والوزارة ودعم رؤية مصر 2030

تعكس الشراكة الاستراتيجية بين أمريكانا للمطاعم مصر ومؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية موحدة لتمكين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية، حيث يهدف هذا التعاون إلى إعداد كوادر ماهرة ومتخصصة في قطاع الضيافة تضمن توافق مهاراتهم مع الاحتياجات المتنامية للسوق المحلي والإقليمي، وفي هذا السياق، تواصل أمريكانا للمطاعم ترسيخ استراتيجيتها الداعمة للشباب المصري عبر برامج تدريبية وفرص عمل مبتكرة تسعى إلى صقل مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم، ويأتي هذا الدور الفعال تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الكفاءة المهنية، والمساهمة في بناء جيل قادر على قيادة دفة الاقتصاد الوطني نحو المستقبل.

