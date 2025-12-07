رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025..خطوات شاملة

مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتصدر موقع وزارة التربية والتعليم قائمة الأكثر بحثًا بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع قرب فتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، ويعد هذا الإجراء شرطًا أساسيًا لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية، ما يجعل متابعة التحديثات الرسمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم أمرًا بالغ الأهمية في هذه الفترة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد فتح تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار الاستعداد الكامل لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول. وشددت الوزارة على ضرورة دخول الطلاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر لمتابعة موعد التفعيل الرسمي لبوابة التسجيل الإلكترونية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لضمان دقة بيانات الطلاب، وتسهيل عملية إعداد أرقام الجلوس، فضلًا عن توحيد منظومة تسجيل الاستمارات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أوضحت الوزارة أن تسجيل الاستمارة سيكون متاحًا فور فتح الخدمة عبر الرابط الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتمكن الطالب من بدء التسجيل مباشرة من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني للوزارة.

ويمكن الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم لاستكمال كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة. كما حثت الوزارة الطلاب على تجهيز البريد الإلكتروني الموحد مسبقًا لضمان سهولة التسجيل.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وضعت وزارة التربية والتعليم خطوات دقيقة لتسجيل الاستمارة بشكل صحيح، مع التأكيد على تنفيذ كل خطوة عبر موقع وزارة التربية والتعليم فقط، وجاءت كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي. اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. الدخول إلى منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة. الضغط على تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365. إدخال الرقم السري الخاص بالبريد. مراجعة جميع البيانات الظاهرة بدقة عبر موقع وزارة التربية والتعليم. استكمال البيانات المطلوبة داخل الاستمارة. حفظ البيانات ثم طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدرسة.

تعليمات مهمة قبل طباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

شددت الوزارة على مجموعة من التعليمات الضرورية التي يجب التأكد منها قبل اعتماد وطباعة الاستمارة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، أبرزها:

التأكد من كتابة اسم الطالب مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

مراجعة جميع البيانات قبل الضغط على "تسجيل".

في حالة وجود اختلاف بين البيانات وشهادة الميلاد، يجب مراجعة شؤون الطلبة فورًا.

طباعة الاستمارة بالألوان، وتقديم نفس الصورة المطبوعة للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة

بعد استكمال التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يجب تجهيز المستندات التالية:

5 صور شخصية بخلفية بيضاء 4×6.

تدوين اسم الطالب على الصور.

إيصال سداد المصروفات الدراسية + صورتان منه.

إيصال سداد رسوم الامتحانات بالبريد + صورتان.

أصل شهادة الميلاد.

صورة بطاقة ولي الأمر مدوّن عليها رقم الهاتف.

نسخة من الاستمارة الإلكترونية المطبوعة.

تسليم كافة الأوراق داخل حافظة بلاستيكية.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. موعد امتحانات نصف العام 2026 للمدارس والجامعات وفقًا للخريطة الزمنية



انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2025 بجميع المراحل التعليمية في المحافظات

