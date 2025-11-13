مقتل مهندس كيميائي نووي في الإسكندرية.. جريمة غامضة تهز الشارع المصري

مقتل مهندس كيميائي نووي في الإسكندرية.. تحقيقات موسعة لكشف الدافع والجاني يفر بسيارة "لادا" بعد إطلاق وابل من الرصاص

تفاصيل الحادث المأساوي

شهدت منطقة الموقف الجديد بمحافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، جريمة مروعة راح ضحيتها مهندس كيميائي نووي يعمل في أحد توكيلات السيارات الشهيرة، بعد أن أطلق عليه شاب النار بشكل مباشر، مما أدى إلى وفاته في الحال، ويرصد الموجز التفاصيل.



البداية جاءت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسماع دوي إطلاق نار، وسقوط شخص مصاب بعدة طلقات نارية بدائرة قسم كرموز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود المجني عليه غارقًا في دمائه، ومصابًا بعدد كبير من الطلقات، أُطلقت من سلاح ناري (طبنجة) عن قرب.

علاقة صداقة تنتهي بجريمة قتل

كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه حاصل على بكالوريوس الهندسة النووية، ويعمل في قطاع السيارات، وأن بينه وبين الجاني علاقة صداقة قديمة.

وتبين أن الجاني استخدم السلاح لإطلاق ما يقرب من 7 إلى 13 طلقة باتجاه الضحية، استقرت في مناطق متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته في الحال، وبحسب الشهود، فرّ المتهم سريعًا من موقع الجريمة مستقلًا سيارة من نوع "لادا" كانت تنتظره بالقرب من المكان.

تحقيقات أمنية مكثفة

عقب الحادث، فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول موقع الجريمة لمنع اقتراب المواطنين، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع الفوارغ النارية ورفع البصمات، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة لتحديد هوية الجاني وخط سيره بعد الهروب.

كما تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة كوم الدكة لتشريحه، وتحديد عدد الطلقات بدقة وزمن الوفاة، في حين تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والاستماع إلى شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة من بدايتها حتى لحظة فرار القاتل.

صدمة وغضب في الشارع السكندري

أثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب بين أهالي الإسكندرية، خاصة مع الطبيعة الغامضة للدوافع وراء الحادث، حيث لم يُعرف بعد السبب الحقيقي وراء إطلاق النار، وهل كانت خلافات شخصية أم انتقامًا مدبرًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمجني عليه، معربين عن حزنهم الشديد لما وصفوه بأنه حادث صادم لشخص متعلم وخلوق.

انتظار بيان رسمي

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع الجاني عبر فحص سجلات السيارات وكاميرات المراقبة في الطرق الرئيسية المتاخمة للمنطقة.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة بيانًا رسميًا توضح فيه ملابسات الجريمة، وتعلن عن أي تطورات جديدة في مسار التحقيقات.



جريمة قتل مهندس كيميائي نووي في الإسكندرية تثير الجدل، بعد أن أطلق صديقه عليه النار بـ13 طلقة في منطقة كرموز وفرّ بسيارة لادا. التحقيقات مستمرة، والشارع السكندري يعيش حالة من الغضب والذهول.