ترامب يعلن إدارة فنزويلا بعد اعتقال مادورو في عملية عسكرية أميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، تنفيذ عملية عسكرية «استثنائية» في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكدًا أن واشنطن ستتولى إدارة البلاد في مرحلة انتقالية، بهدف تحقيق السلام والحرية والعدالة للشعب الفنزويلي ، ويستعرض الموجز التفاصيل.

عملية عسكرية دقيقة في كاراكاس

قال ترامب إن القوات المسلحة الأميركية نفذت العملية «بدقة وكفاءة» داخل العاصمة كاراكاس، وبالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية، مع جاهزية كاملة للسفن الأميركية في البحر، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف الجيش الأميركي.

اعتقال مادورو وزوجته ومواجهتهما العدالة

وأوضح الرئيس الأميركي أن مادورو وزوجته اعتُقلا «في عتمة الليل»، وتم نقلهما على متن سفينة أميركية متجهة إلى نيويورك، حيث سيواجهان العدالة الأميركية بتهم تتعلق بالإرهاب والعنف والمسؤولية عن مقتل عدد من الأميركيين.

اتهامات بشبكات مخدرات وتهديد الاستقرار

اتهم ترامب مادورو بإدارة شبكة إجرامية لتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن معظم المخدرات التي تصل إلى بلاده كانت تمر عبر فنزويلا، وأن سياسات مادورو ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

إدارة أميركية وانتقال سياسي «آمن وعادل»

أكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى عملية انتقالية «آمنة وعادلة» في فنزويلا، معتبرًا أن قيادة مادورو لم تضع مصالح الشعب الفنزويلي في الاعتبار، وأن البلاد عانت طويلًا رغم إمكاناتها النفطية الكبيرة وإنتاجها المحدود.

تحذير من هجوم أكبر إذا لزم الأمر

وشدد الرئيس الأميركي على استعداد واشنطن لشن هجوم آخر «أكبر حجمًا» إذا تطلب الأمر، مؤكدًا أن ما تستطيع الولايات المتحدة إنجازه سيجعل الشعب الفنزويلي «أفضل حالًا» ويقود إلى مستقبل أكثر استقرارًا.

وعود بالسلام والحرية للشعب الفنزويلي

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن هدف بلاده هو تحقيق السلام والحرية والعدالة في فنزويلا، وإنهاء ما وصفه بـ«حملات الإرهاب والعنف» التي قادها مادورو خلال سنوات حكمه.