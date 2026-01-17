ترامب يعلن تشكيل مجلس السلام للإشراف على تنفيذ خطة غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا بتشكيل مجلس السلام ومجموعة من المجالس التنفيذية، بهدف الإشراف على تنفيذ خطته الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدارة مرحلة ما بعد الصراع سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام، التي تتضمن إعادة الإعمار، وتثبيت الحوكمة، وجذب الاستثمارات الدولية.

تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب وعضوية دولية بارزة

بحسب البيان الرسمي، يتولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة مجلس السلام، ويضم في عضويته عددًا من الشخصيات السياسية والاقتصادية الدولية، أبرزهم:

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

مارك روان

أجاي بانغا

روبرت غابرييل

وسيشرف المجلس على الجوانب الاستراتيجية والدبلوماسية والاقتصادية لخطة السلام.

مجلس تنفيذي لتوزيع الحقائب وإدارة الملفات الحيوية

أوضح البيت الأبيض أن أعضاء المجلس التنفيذي سيتولون حقائب متخصصة تشمل الحوكمة، إعادة الإعمار، التمويل، جذب الاستثمارات، وتعبئة الموارد الدولية، بما يضمن تنفيذًا عمليًا ومنظمًا لخطة السلام في غزة.

مستشارون كبار لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية

ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، تم تعيين:

آرييه لايتستون

جوش غروينباوم

كمستشارين كبيرين لمجلس السلام، على أن يتوليا قيادة الاستراتيجية العامة، وإدارة العمليات اليومية، وترجمة قرارات المجلس إلى خطوات تنفيذية على الأرض.

نيكولاي ملادينوف ممثلًا ساميًا لغزة

كما تقرر تعيين نيكولاي ملادينوف في منصب الممثل السامي لغزة، ليكون حلقة الوصل الميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، مع الإشراف على التنسيق بين الملفات المدنية والأمنية والتنموية.

تشكيل مجلس تنفيذي خاص بغزة بمشاركة عربية ودولية

كشف البيان عن إنشاء مجلس تنفيذي لغزة لدعم عمل مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ويضم في تشكيله:

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية

السير توني بلير

مارك روان

وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي

نيكولاي ملادينوف

سيغريد كاغ

ياكير غباي

علي الثوادي

ويهدف المجلس إلى دعم الحوكمة الفاعلة، وتحقيق الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات داخل قطاع غزة.

التزام أمريكي ودعوة للتعاون الدولي

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذا الإطار الانتقالي، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء إضافية خلال الأسابيع المقبلة.