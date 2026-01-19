وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين 19 يناير 2026، مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، لبحث مستجدات القضايا الإقليمية وتعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين، ويرصد الموجز التفاصيل

تعزيز العلاقات المصرية التركية

تناول الاتصال سبل دعم العلاقات المصرية–التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة، مع استعراض التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، بما يسهم في دفع الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

غزة في صدارة المباحثات

بحث الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأكد عبد العاطي أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

موقف مصر من الأزمة السودانية

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الدفع نحو هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مع التشديد على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية.

وأشار إلى ضرورة توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون أي عوائق.

تنسيق إقليمي مستمر

يأتي هذا الاتصال في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز التنسيق الإقليمي، ودعم مسارات الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص السلام والتنمية.