سكك حديد مصر توقف حجز التذاكر عبر«فوري»وتفعل قنوات بديلة لحماية حقوق الركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وإيقاف خدمة حجز وبيع تذاكر القطارات من خلال شركة «فوري» ووكلاء البيع التابعين لها، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الركاب وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب رصد مخالفات جسيمة تمثلت في قيام بعض وكلاء البيع التابعين لشركة فوري باستخدام خاصية إعادة الطباعة لاستخراج تذاكر السفر أكثر من مرة وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني، رغم توقيع غرامات سابقة على الشركة لعدم التزامها بتطبيق إجراءات الرقابة والحوكمة وإيقاف تلك الخاصية.



وأضافت الهيئة أنه تم ضبط عدد من وكلاء البيع المتورطين في التحايل واستخراج تذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار خدمة بيع وحجز تذاكر القطارات من خلال باقي وكلاء البيع الملتزمين بشروط وتعليمات التعاقد، وهم:

(خالص – الأهلي ممكن – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي – وقتي).



كما شددت الهيئة على توافر العديد من القنوات البديلة لحجز التذاكر، تشمل: شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية على مدار 24 ساعة، ومكاتب المدينة البالغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، والحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وتطبيق الهاتف المحمول، إضافة إلى الحجز الهاتفي للقطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من أي هاتف أرضي، فضلًا عن ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتاحة ببعض المحطات الرئيسية.



واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها لا تدخر جهدًا في سبيل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين سنويًا، ويشهد طفرة نوعية في مستوى الأداء وجودة الخدمة.

