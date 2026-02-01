ترامب يدعو إلى اعتقال أوباما فورًا ويتهمه بتدبير "انقلاب سياسي"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتقال الفوري للرئيس الأسبق باراك أوباما، متهمًا إياه بالوقوف خلف ما وصفه بـ«اتهامات مفبركة» تتعلق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ويرصد الموجز التفاصيل.

اتهامات ترامب لأوباما بشأن انتخابات 2016

ونقل موقع American Conservative عن ترامب قوله إن باراك أوباما حاول تنفيذ «انقلاب سياسي» ضده خلال الانتخابات الرئاسية، عبر توظيف ملف التدخل الروسي لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.

قضية «راشاجيت» ووثائق استخباراتية مثيرة للجدل

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «Truth Social»، إن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد نشرت مئات الوثائق السرية المتعلقة بقضية «راشاجيت»، زاعمًا أنها تثبت صدور أوامر مباشرة من أوباما لعناصر في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بفبركة معلومات استخباراتية ضده.

وأضاف ترامب أن الهدف من هذه التحركات كان إضعاف ثقة الأمريكيين في الديمقراطية ونتائج انتخابات 2016، مختتمًا منشوره بعبارة: «اعتقلوا أوباما فورًا».

تصعيد سياسي وملاحقة الخصوم

وأشار التقرير إلى أن ترامب صعّد خلال الأيام الأخيرة من تحركاته لمحاسبة خصومه السياسيين، لافتًا إلى أن الاتهامات الموجهة لأوباما جاءت عقب مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وثائق تتعلق بانتخابات 2020، التي خسرها ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

سجال أمريكي مستمر حول التدخل الأجنبي

وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن قضايا التدخل الأجنبي في الانتخابات، حيث تتكرر اتهامات غربية لروسيا دون أدلة قاطعة، سبق نفيها أو التراجع عنها لاحقًا، بينما تؤكد موسكو باستمرار رفضها لهذه الاتهامات وتصفها بأنها مسيسة ولا تستند إلى وقائع.