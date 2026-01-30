فضل ليلة النصف من شعبان وأسماؤها وكيفية إحيائها..موسم رباني للمغفرة وتدبير الأقدار

ليلة النصف من شعبان.. نفحات إلهية ومكانة راسخة في التراث الإسلامي

تُعد ليلة النصف من شعبان واحدة من أعظم الليالي المباركة في التقويم الإسلامي، إذ تمثل موسمًا إيمانيًا تتنزل فيه الرحمات، وتُرفع الأعمال، وتُغفر الذنوب، وفق ما ورد في النصوص الشرعية وأقوال العلماء، وقد تواتر عمل السلف الصالح في الحجاز والشام على تعظيم هذه الليلة، وأجمعت المذاهب الفقهية الأربعة على استحباب إحيائها بالذكر والدعاء والقيام، وصيام نهارها، لما تحمله من معانٍ سامية تتعلق بالمغفرة والبراءة وتقدير الأرزاق والآجال، ويرصد الموجز التفاصيل.

وزارة الأوقاف: ليلة النصف من شعبان موسم للرحمة ورفع الأعمال

وأكدت وزارة الأوقاف، عبر منصاتها الرقمية، أن ليلة النصف من شعبان تمثل محطة إيمانية مهمة في حياة المسلم، حيث تتجلى فيها الرحمات الإلهية، وتُرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويُستحب اغتنامها بالطاعات وصالح الأعمال، اقتداءً بهدي النبي ﷺ وسير السلف الصالح.

منزلة شهر شعبان في الهدي النبوي الشريف

يحتل شهر شعبان منزلة عظيمة في السنة النبوية، إذ كان النبي ﷺ يكثر فيه من الصيام، كما ورد في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث أوضح الرسول ﷺ أن شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه تُرفع الأعمال إلى رب العالمين، وكان ﷺ يحب أن يُرفع عمله وهو صائم، ويُعد هذا الشهر جسرًا روحانيًا يمهّد النفوس لاستقبال شهر رمضان المبارك.

لماذا فُضلت ليلة النصف من شعبان؟

في قلب شهر شعبان، اختص الله تعالى ليلة النصف بنفحة ربانية خاصة، جعلتها موضع اهتمام العلماء والفقهاء، لما ورد فيها من نصوص تحث على إحيائها بالقيام والدعاء وصيام نهارها، طمعًا في المغفرة والرحمة والعتق من النار، وقد استند هذا التفضيل إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين، وسير عمل الأمة عبر القرون.

أسماء ليلة النصف من شعبان ودلالاتها الشرعية

تعددت أسماء ليلة النصف من شعبان، وكثرة الأسماء تدل على علو شأنها، ومن أشهر أسمائها:

ليلة البراءة

ليلة الدعاء

ليلة الصك

الليلة المباركة

ليلة الرحمة والمغفرة

ليلة الحكم والقضاء

ليلة السعادة والشقاء

وقد نقل الإمام القشيري والإمام عبد القادر الجيلاني رحمهما الله أقوالًا تؤكد أن هذه الليلة سُميت بليلة البراءة لما تشمله من عفو وغفران ونزول للرحمة، وأنها ليلة تمايز بين السخط والرضا، والقبول والرد.

أدلة القرآن الكريم على فضل ليلة النصف من شعبان

ذهب عدد من المفسرين إلى أن قوله تعالى:

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]

يشير إلى ليلة النصف من شعبان، حيث يُقدَّر فيها أمر السنة، وتُكتب الآجال، وتُقسم الأرزاق، ويُحدد الحجاج، وقد نُقل هذا التفسير عن عكرمة، وذكره عدد من كبار المفسرين مثل الطبري وابن أبي حاتم.

الأحاديث النبوية في فضل ليلة النصف من شعبان

حفلت السنة النبوية بعدد كبير من الأحاديث التي تبين فضل هذه الليلة، ومن أبرزها قول النبي ﷺ:

«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها…»

كما ورد أن الله سبحانه وتعالى يطلع في هذه الليلة على خلقه فيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن، وهو ما يؤكد سعة الرحمة الإلهية وضرورة تطهير القلوب من الأحقاد والخصومات.

إجماع المحدثين على مشروعية العمل بفضائلها

ورغم وجود نقاش علمي حول أسانيد بعض الأحاديث منفردة، إلا أن علماء الحديث قرروا أن مجموع الروايات يقوّي بعضها بعضًا، وهو ما أكده المباركفوري وغيره، معتبرين أن فضائل ليلة النصف من شعبان ثابتة بمجموع النصوص.

هدي الصحابة والتابعين في إحياء ليلة النصف من شعبان

كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على اغتنام هذه الليلة بالعبادة، ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، كما سار التابعون على النهج ذاته، مثل عمر بن عبد العزيز وخالد بن معدان، الذين أكدوا أن هذه الليلة من مواسم الرحمة وإجابة الدعاء.

عناية العلماء بتصنيف مؤلفات خاصة بليلة النصف من شعبان

اهتم العلماء عبر العصور بفضل هذه الليلة، فألفوا فيها كتبًا ورسائل مستقلة، من أبرزها مؤلفات ابن الدبيثي، وابن حجر الهيتمي، والملا علي القاري، والغماري، وغيرهم، ما يعكس رسوخ مكانتها في الوعي الإسلامي.

اتفاق المذاهب الفقهية على استحباب إحيائها

اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان، حيث نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على فضلها، واستحباب القيام والدعاء فيها، واعتبارها من مواطن إجابة الدعاء.

كيف يُستحب إحياء ليلة النصف من شعبان؟

يُستحب للمسلم في هذه الليلة:

الإكثار من الدعاء والاستغفار

قيام الليل والصلاة

صيام نهار النصف من شعبان

تصفية القلوب من الشحناء

الإقبال على الله بنية صادقة

تظل ليلة النصف من شعبان محطة إيمانية عظيمة في حياة المسلمين، جمعت بين النصوص الشرعية، وعمل السلف، وإجماع الفقهاء، لتؤكد أنها ليلة للرحمة والمغفرة وتجديد العهد مع الله، وفرصة لا تُعوّض للاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك.