طقس الخميس في مصر: أجواء شتوية مستقرة وتنبيهات من الشبورة صباحًا

يواصل المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية متابعة تطورات حالة الطقس، في ظل الأجواء الشتوية المتقلبة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التنقل والسفر والقيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل على الطرق السريعة والزراعية.

حالة الطقس المتوقعة

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود غدًا طقس مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، يتحول إلى معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، فيما تميل الأجواء إلى البرودة على السواحل الشمالية، مع نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ومع دخول فترات المساء والليل، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا على معظم أنحاء الجمهورية، ليصبح الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، دون توقعات بحدوث اضطرابات جوية حادة أو موجات طقس غير مستقرة، ما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة لكبار السن والأطفال.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تتضمن عددًا من الظواهر التي تستوجب الحذر، أبرزها:

تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط متقطع للرياح، لا سيما على مناطق السواحل الشمالية.

ظهور سحب منخفضة ومتوسطة دون تأثير ملحوظ على الأحوال الجوية.

- استقرار حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاعات أمواج معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة

وتشير التوقعات إلى اعتدال درجات الحرارة نهارًا مع انخفاضها بشكل واضح ليلًا، حيث تسجل:

القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى.

الوجه البحري: 19 للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية: 18 للعظمى و10 للصغرى.

شمال الصعيد: 21 للعظمى و9 للصغرى.

جنوب الصعيد: 24 للعظمى و13 للصغرى.

تحذيرات ونصائح الأرصاد

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تتسم بالاستقرار النسبي، مع التشديد على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة الصباحية، والالتزام بتعليمات المرور، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل دوري، خاصة قبل السفر لمسافات طويلة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين