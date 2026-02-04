siteName
الأخبار

استخراج وتجديد رخصة القيادة بسهولة خلال دقائق عبر ماكينات المرور

رخصة القيادة
رخصة القيادة

زاد اهتمام المواطنين مؤخرًا بالبحث عن طرق سريعة وميسّرة لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة دون الانتظار في طوابير وحدات المرور التقليدية، خاصة بعد التوسع في نشر ماكينات المرور الذكية داخل المولات الكبرى بمختلف المحافظات.
 

خدمة مرورية حديثة لتسهيل الإجراءات


قدمت وزارة الداخلية خدمة ماكينات المرور الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المرورية، حيث تتيح للمواطنين استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو الحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، خلال دقائق معدودة وبإجراءات إلكترونية مبسطة وسريعة.

آلية العمل داخل الماكينات

تعتمد الماكينات الذكية على نظام خدمة ذاتية متكامل، يبدأ بقراءة البيانات الشخصية من بطاقة الرقم القومي، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا، لتنتهي العملية بطباعة الرخصة الجديدة فور الانتهاء، دون الحاجة لأي تدخل بشري.

خطوات استخدام ماكينة المرور الذكية

تتم العملية عبر عدة خطوات سهلة وميسّرة:
التسجيل المسبق عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية أو تطبيق وزارة الداخلية (ويُفضل قبل التوجه للماكينة).
التوجه إلى أقرب ماكينة خدمة ذاتية داخل المولات الكبرى.
اختيار نوع الخدمة المطلوبة (إصدار – تجديد – بدل فاقد – بدل تالف).
إدخال البيانات باستخدام بطاقة الرقم القومي.
سداد الرسوم إلكترونيًا عبر البطاقات البنكية أو بطاقة «ميزة».
استلام الرخصة مطبوعة فورًا من الماكينة.

ضوابط وشروط استخدام الخدمة

أوضحت وزارة الداخلية أن الماكينات الذكية لا تُستخدم في الحالات التي تتطلب الفحص الفني للمركبة أو عند وجود حظر بيع، وتقتصر خدماتها على السيارات الملاكي والدراجات النارية فقط.


بدائل إضافية للمواطنين


كما توفر الوزارة خدمة وحدات المرور المتنقلة عبر الاتصال بالرقم المختصر 15558، لتقديم الخدمات المرورية في أماكن مختلفة، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المواطنين.
 

بهذه الخطوات، تواصل وزارة الداخلية تطوير منظومة الخدمات المرورية، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

