رسميًا بدء صرف مرتبات يناير 2026..مواعيد الصرف في ATM وجدول فبراير ومارس

بدأت وزارة المالية رسميًا، اليوم الخميس 22 يناير 2026، صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، وذلك بعد قرار تبكير مواعيد الصرف تيسيرًا على الموظفين بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الرسمية، وشهدت ماكينات الصراف الآلي ATM إتاحة المرتبات بالفعل منذ الساعات الأولى من اليوم، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود أي تغيير في قيمة المرتب أو الاستحقاقات المالية، ويرصد الموجز التفاصيل

موعد صرف مرتبات يناير 2026 في ماكينات ATM

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يناير 2026 تم إتاحتها على ماكينات الصراف الآلي بداية من منتصف ليل الأربعاء مع الدقائق الأولى من يوم الخميس 22 يناير، وفق منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة. ويستطيع الموظفون صرف المرتبات في أي وقت دون الحاجة للتزاحم، حيث تظل المستحقات متاحة بشكل مستمر بعد تاريخ الصرف.

مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 رسميًا

ضمن خطة تبكير الصرف خلال الربع الأول من عام 2026، أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

مرتبات شهر يناير 2026: الخميس 22 يناير

الخميس 22 يناير مرتبات شهر فبراير 2026: السبت 22 فبراير

السبت 22 فبراير مرتبات شهر مارس 2026: الأربعاء 18 مارس

كما حددت الوزارة 5 أيام لصرف المرتبات الأساسية، و3 أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية عن الشهور نفسها.

قرار وزير المالية بتبكير صرف المرتبات

جاء قرار تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 بقرار من الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، وتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة. وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن الصرف يتم وفق المنظومة المالية الإلكترونية لضمان انتظام السيولة وسهولة الحصول على المستحقات.

أماكن صرف مرتبات المعلمين وموظفي الحكومة

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM بجميع البنوك

أكثر من 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري

المحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة»

متى تتم زيادة المرتبات في 2026؟

يتساءل عدد كبير من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات في عام 2026، وأكدت وزارة المالية أن الزيادة السنوية تُطبق مع بداية الموازنة العامة الجديدة، أي ضمن مرتبات شهر يوليو 2026، وتشمل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور وفق ما تقره الدولة رسميًا.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026

أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وفق الدرجات الوظيفية، بعد إضافة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، ليصل الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة إلى 7000 جنيه، ويصل في الدرجة الممتازة إلى 13800 جنيه.

توجيهات رئاسية بشأن حوافز المعلمين

في سياق متصل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في توفير الحوافز للمعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدًا أن المعلم هو الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية. كما وجّه بمواصلة الانضباط داخل المدارس، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوزات، إلى جانب تطوير نظام البكالوريا المصرية بما يحقق مصلحة الطلاب.

يمثل بدء صرف مرتبات يناير 2026 وتبكير مواعيد الصرف خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، في انتظار تطبيق الزيادة السنوية الجديدة مع مرتبات يوليو 2026، واستمرار دعم الدولة للمعلمين عبر الحوافز وتحسين الأجور ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.