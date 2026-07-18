استقرار أسعار مواد البناء اليوم وترقب لتحركات الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية

واصلت أسواق مواد البناء في مصر الحفاظ على حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت عند مستوياتها السابقة دون تسجيل أي تغيرات جديدة.

ويأتي ذلك في ظل توازن العرض والطلب واستمرار المشروعات القومية والخاصة، بينما يترقب العاملون بقطاع التشييد والمستهلكون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.



- أسعار الحديد والأسمنت اليوم



شهدت أسعار الحديد استقرارًا ملحوظًا، إذ سجل طن حديد عز نحو 40 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد بشاي 39.800 ألف جنيه، واستقر حديد العتال عند 39.500 ألف جنيه للطن، فيما سجل كل من حديد المراكبي وحديد المصريين نحو 39.400 ألف جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 37.500 ألف جنيه.



وفي سوق الأسمنت، حافظت الشركات على أسعارها دون تغيير، حيث سجل طن أسمنت المصريين نحو 3715 جنيهًا، بينما بلغ أسمنت وادي النيل 3650 جنيهًا، وسجل أسمنت جنوب الوادي 3690 جنيهًا، فيما استقر أسمنت العريش عند 3880 جنيهًا، ووصل سعر أسمنت حلوان إلى 3850 جنيهًا للطن.



- استقرار مستلزمات البناء



امتد الاستقرار إلى عدد من مستلزمات البناء الأخرى، حيث تراوح سعر ألف طوبة حمراء بين 1350 و4900 جنيه وفقًا للمقاس، بينما سجل متر الرمل الناعم نحو 120 جنيهًا، وبلغ سعر الرمل الحرش 135 جنيهًا، فيما استقر متر الزلط عند 300 جنيه، ووصل سعر متر السن إلى نحو 340 جنيهًا.



كما حافظت أسعار السيراميك الفرز الأول على مستوياتها، لتتراوح بين 150 و350 جنيهًا للمتر، بينما تراوح سعر بستلة دهان البلاستيك بين 480 و1200 جنيه وفقًا للجودة والعلامة التجارية.



- ترقب لتحركات الأسعار



ويواصل العاملون في قطاع التشييد والبناء متابعة تطورات أسعار مواد البناء بشكل يومي، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة الطلب على الخامات.

وتبقى حركة أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة بعدة عوامل، من بينها أسعار المواد الخام عالميًا، وتكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب لأي تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة.



