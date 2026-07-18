بث مباشر مباراة فرنسا ضد إنجلترا في كأس العالم 2026..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر لمباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إنجلترا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تلقي منتخب فرنسا الهزيمة أمام نظيره الإسباني بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم ليواجه نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026 وذلك عقب فشله في تجاوز عقبة الأرجنتين وتلقي الهزيمة بنتيجة 1-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا

تنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد إنجلترا التي تجمعهما في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في تمام الساعة الـ 12 من صباح الأحد الموافق 19 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إنجلترا

يمكنك متابعة أحداث مباراة منتخب فرنسا ضد إنجلترا التي تجمعهما في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 12 من صباح الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

فرنسا ضد إنجلترا

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد إنجلترا

من المنتظرأن يضم تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد نظيره منتخب إنجلترا العناصرالأتية..

حراسة المرمى:مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي.دايوت أوباميكانو ويليام ساليبا.لوكاس ديني.

خط الوسط: كواديو كونيه.مايكل أوليز. أدريان رابيو.

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي.كيليان مبابي.برادلي باركولا.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد فرنسا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد فرنسا حيث من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانسا، إيزري كونسا، مارك غيهي، نيكو أورايلي.

خط الوسط : إليوت أندرسون وجود بيلينجهام. بوكايو ساكا ، مورجان روجرز ، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: هاري كين.

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