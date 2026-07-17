القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة نارية تجمع منتخب الأرجنتين ضد منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

إنتزع منتخب إسبانيا التأهل لنهائي كأس العالم عقب تجاوزه عقبة فرنسا بثنائية نظيفة بينما تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإسباني في النهائي عقب تحقيقه الفوز أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين

المواجهة المصيرية التي تجمع منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء بعد غد الأحدالموافق 19 يوليو الجاري.

مشاهدة مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين

يمكنك متابعة أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء بعد غد الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

إسبانيا ضد الأرجنتين

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد إسبانيا

من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب إسبانيا الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد الأرجنتين

يرصد الموجز، تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد نظيره منتخب الأرجنتين حيث من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيمريك لابورت- مارك كوكوريلا.

خط الوسط : رودري- بيدري- داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال- ميكيل أويارزابال- أليكس باينا.

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