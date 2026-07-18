إزالة 327 حالة إشغال ورفع 150 طن قمامة خلال حملات للوحدات المحلية

الوحدات المحلية ببنى سويف تواصل جهودها:

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تكثيف جهودها الميدانية في ملفات النظافة ورفع المخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة منظومة التصالح، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بكافة أنحاء المحافظة.

ففي مركز ومدينة الفشن، نفذت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبحضور ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 327 حالة إشغال متنوعة من ميدان بورسعيد وشارع الجيش والإبراهيمية والطريق الدائري، شملت تاندات صاج وكراسي بلاستيكية وطاولات وعروقًا خشبية وأعمدة ولافتات عشوائية غير مرخصة وتعديات على الأرصفة وإشغالات للباعة الجائلين والفاترينات، كما تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة للتعديات بقرى أبسوج والحيبة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفي مركز ومدينة بني سويف، عقد محمد بكري رئيس المركز اجتماعًا مع مدير المشروعات والمهندسين لمناقشة عدد من ملفات العمل، كما تابعت الوحدة المحلية حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، شملت طريق الفيوم الجديد والأزهري والحي الغربي وشارع صلاح سالم وعوني بالرمد وبورسعيد والبشري وطريق السادات وكورنيش النيل والمدخل البحري، إلى جانب تنفيذ أعمال تشجير بالطريق الدائري وقص وتهذيب النباتات بحديقة عابدين، كما تم إيقاف أعمال صب دور مخالف وفك الشدة الخشبية والتحفظ على الأخشاب المستخدمة، وإزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية إهناسيا الخضراء.

وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف أسامة يونس رئيس المركز، نُفذت حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة التموين استهدفت المخابز البلدية بقرى الشنطور وسربو وبني محمد راشد وقفطان الغربية والقصبة، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تنوعت بين عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود ميزان، ونقص الوزن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على المحال التجارية بقرية دشطوط، في حين واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة الموسعة بشوارع المدينة، والتي تضمنت تفريغ الحاويات ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من القرى، حيث تم توريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، إلى جانب تحرير عدد من الإنذارات الخاصة بالمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة ناصر، تابع شوقي هاشم رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة شملت شارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق ومناطق المنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة وبحري البلد ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما نفذت إدارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة رقابية على الأسواق العامة وتجار التموين وفروع "جمعيتي"، أسفرت عن تحرير 16جنحة شملت مخالفات غلق منشآت تموينية أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود قوائم أسعار أو سجلات تفتيش وشهادات صحية سارية، بالإضافة إلى تحرير محضر لحيازة سلع بدون فواتير والتحفظ على 100 كرتونة من منتج "شيتوس".

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصل أحمد توفيق رئيس المركز متابعة جهود إزالة التعديات، حيث تمت إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بقرية شرهي بحضور جهة الولاية وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بالنويرة، كما تم إيقاف أعمال صب سقف الدور الأول العلوي وفك الشدة الخشبية بقرية المماليك والتحفظ على الأخشاب، فيما شملت أعمال النظافة تمهيد وتنظيف ورفع المخلفات على جانبي طريق قرية شاويش ومدخل وطريق عزبة زعزوع وطريق عزبة العريض، إلى جانب تمشيط ورفع التراكمات بمنطقة كوبري أبو هريدي ومحيط المدرسة الثانوية للبنات بقرية النويرة وتوريد المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، مع استمرار الوحدات القروية في تمهيد الطرق وصيانة الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي الفوري لمخالفات البناء.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال اللجان الفنية الخاصة بملفات التصالح، وناقش آليات إنهاء الملفات المتوقفة على المنظومة كما واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة بالشوارع الرئيسية، ومنها شارع الشباب والطحاوية وطراد النيل بحري والمناهري والمستوصف وكازابلانكا والإدارة التعليمية والمدارس وشارع 11 وحيدر ومكة ومجلي الوحش والتعبئة، بالإضافة إلى تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، فيما تضمنت أعمال الوحدات القروية تنفيذ حملة نظافة بقرية كوم الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بسدس، مع إعادة تثبيت أعمدة الكهرباء وشد الأسلاك بطريق كوم الصعايدة–عمار وتركيب وصيانة عدد من كشافات الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة ورفع تراكمات بقرية قمبش.