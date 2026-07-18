قافلة طبية مجانية تقدم 2300 خدمة لأهالي قرية علي زيدان ببنى سويف

من خلال مبادرة حياة كريمة الرئاسية:

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية مجانية قدمت أكثر من 2300 خدمة علاجية لأهالي قرية علي زيدان بمركز ناصر شمال المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

ويأتى ذلك إستمرارا لجهودها فى دعم القرى الأكثر إحتياجاً، واصلت مديرية الصحة ببني سويف، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية للوصول بالخدمات الصحية إلى تلك المناطق الأكثر احتياجًا، حيث نفذت قافلة طبية بقرية علي زيدان التابعة لمركز ناصر على مدار يومي 15 و16 يوليو 2026، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمجان.

حيث ضمت 6 عيادات في 6 تخصصات هي : (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة)، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 741 مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وشهدت القافلة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والتشخيصية، حيث تم إجراء 24 تحليل دم، و77 تحليل طفيليات، و10 حالات أشعة عادية، و41 حالة موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل 3 مرضى لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات الوقاية من الأمراض، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وترشيد استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 240 مواطنًا.

وأسفرت القافلة عن تقديم 2341 خدمة طبية مجانية متنوعة، في إطار جهود المديرية لتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية، وتوفير خدمات علاجية وتشخيصية متميزة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إليها، ومن خلال مبادرة حياة كريمة.

تأتي فاعليات القافلة في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محـافظ بـني سـويف وتحت إشراف الدكتــور هاني جميعة وكيــل الوزارة، وتنفيذ فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي ، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.