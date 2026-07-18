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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

اليوم السبت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر من الرطوبة والشبورة الكثيفة

أحوال الطقس
أحوال الطقس

مع استمرار الموجة الصيفية، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جديدًا يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مؤكدة أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، بينما تفرض الرطوبة المرتفعة مزيدًا من الإحساس بالحرارة، بالتزامن مع ظهور شبورة مائية قد تؤثر على حركة المرور في الساعات الأولى من اليوم.

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- الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

 

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال النهار على أغلب المحافظات، بينما يميل الطقس للحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن نسب الرطوبة المرتفعة تؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة، بفارق يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خاصة في المناطق الداخلية.

- شبورة صباحية على الطرق

 

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد، إضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت أن الشبورة قد تصل إلى حد الكثافة في بعض المناطق، وهو ما يستوجب الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

- خريطة درجات الحرارة

 

وتوقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة والعظمى المحسوسة 38.
السواحل الشمالية: 31 درجة والمحسوسة 35.
شمال الصعيد: 38 درجة والمحسوسة 40.
جنوب الصعيد: 42 درجة والمحسوسة 43.

واختتمت الهيئة نصائحها بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة للمسافرين وقائدي المركبات، لضمان السلامة في ظل استمرار الأجواء الحارة والرطبة.

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