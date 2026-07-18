مباحثات لتفعيل مذكرة التفاهم البيئية بين القاهرة وأنقرة

نقل خبرات مصر في تنظيم COP27 لدعم استعدادات تركيا لاستضافة COP31.

بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، مع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال البيئي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) في تركيا.

وتناول اللقاء إعادة إحياء مذكرة التفاهم البيئية بين البلدين، إلى جانب نقل التجربة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ COP27 لدعم استعدادات تركيا لاستضافة مؤتمر COP31.

كما ناقش الجانبان تفعيل التعاون في مجالات إدارة المخلفات، والتكيف مع تغير المناخ، وإقامة المدن الحضرية المستدامة، إلى جانب طرح فرص استثمارية عبر وحدة الاستثمار في المناخ والبيئة بمصر لتعزيز الاقتصاد الدائري.

وبحث اللقاء أيضًا التنسيق وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية الصديقة للبيئة، وأنظمة الإنذار المبكر للأحداث المناخية.

وأشاد الوزير التركي بالتجربة المصرية في إدارة ملف المناخ، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة مرتقبة إلى القاهرة للاطلاع على الخبرات التنظيمية والاستفادة منها في التحضير لاستضافة مؤتمر COP31.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص مصر على نقل تجربتها في رئاسة مؤتمر COP27 إلى الجانب التركي، بما يسهم في إنجاح المؤتمر المقبل، ويعزز التعاون في مجالات إدارة المخلفات، وتغير المناخ، والمدن الحضرية المستدامة، ودعم مسار النمو الأخضر.

وألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمة مصر خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) المعني بالبيئة، الذي عُقد في تركيا، مؤكدة أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء وبناء موقف موحد للاقتصادات النامية قبل مؤتمر المناخ COP31.

ودعت الوزيرة إلى تبني آلية تنسيق منظمة تمكّن دول المجموعة من التفاوض بصوت واحد خلال المؤتمر، مشددة على أن الدول النامية، رغم أنها الأقل إسهامًا في الانبعاثات، تتحمل النصيب الأكبر من تداعيات التغير المناخي.

كما طالبت بتوفير تمويل التكيف وسد الفجوة التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، مؤكدة أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بآليات مبسطة تضمن وصول الدعم إلى المجتمعات الأكثر هشاشة.

إعلان إسطنبول

ودعت منال عوض إلى تحويل "إعلان إسطنبول" إلى خارطة طريق لتعزيز الشراكات وحشد الاستثمارات المناخية، بما يدعم جهود الدول النامية في مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر على أتم الاستعداد للعمل مع الدول الأعضاء، بما يضمن مشاركة مجموعة الدول الثماني في مؤتمر COP31 كطرف فاعل في صياغة حلول تحقق نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ.