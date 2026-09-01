محافظ بني سويف يعتمد حركة تنقلات وتكليفات مديرية الزراعة لتحسين الخدمة

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الحركة التي تضمنتها المذكرة المقدمة من المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، بشأن تنقلات وتكليفات عدد من شاغلي المجموعة التخصصية لوظائف الزراعة بمديرية الزراعة، لتسيير أعمال عدد من الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعي بصفة مؤقتة، لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة عن طريق الإعلان.

وتأتي الحركة في إطار الحرص على رفع كفاءة العمل الإداري، وتجديد الدماء، وتحفيز الطاقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين والارتقاء بأداء منظومة العمل الزراعي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحركة تستهدف دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري، وبث روح جديدة في منظومة العمل، وتحفيز الكوادر والطاقات البشرية، بما يضمن حسن الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الزراعي.

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع التكليفات جاءت بصفة مؤقتة، ولحين شغل الوظائف بالطرق القانونية المقررة عن طريق الإعلان، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وشملت الحركة 10 من شاغلي المستوى الوظيفي الأول، وجاءت التكليفات كالتالي:

ـــ ممدوح دسوقي محمود: من المكلف بتسيير أعمال إدارة تعاون الواسطى إلى تسيير أعمال الإدارة الزراعية بالواسطى.

ـــــ أشرف محمود طلبة: من مدير الغابة الشجرية بكوم أبو راضي والإرشاد الزراعي بالواسطى إلى تسيير أعمال إدارة تعاون الواسطى.

ـــ عبد النبي علي سيد: من المكلف بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بالواسطى إلى تسيير أعمال الإدارة الزراعية بناصر.

ـــ جمال محمد قطب: من المكلف بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بمدينة ببا إلى تسيير أعمال الإدارة الزراعية ببني سويف.

ـــ أحمد توفيق علي: من المكلف بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بناصر إلى تسيير أعمال الإدارة الزراعية بإهناسيا.

ـــ حنان محمود حلمي: من المكلفة بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بالفشن إلى تسيير أعمال الإدارة الزراعية بمركز ببا.

ـــ سيد شعبان عبد الحميد: من المكلف بتسيير أعمال إدارة تعاون سمسطا إلى تسيير أعمال إدارة تعاون ببا.

ـــ حازم مكرم زكي خليل: من المكلف بتسيير أعمال إدارة تعاون الفشن إلى تسيير أعمال إدارة تعاون سمسطا.

ـــ طلعت نمر محمد محمد: من المكلف بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بإهناسيا إلى تسيير أعمال الإدارة الزراعية بالفشن.

ـــ إيهاب محمد فايز: من المكلف بتسيير أعمال إدارة تعاون ببا إلى تسيير أعمال إدارة تعاون الفشن.

ووجه محافظ بني سويف بأهمية أن تنعكس الحركة على مستوى الأداء داخل الإدارات الزراعية وإدارات التعاون، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع احتياجات المزارعين، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، بما يدعم انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات البشرية، وتعزيز الانضباط في أداء المهام، وسرعة التعامل مع الملفات والاحتياجات العاجلة، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم جهود تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.