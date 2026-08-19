حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة الأربعاء 19 أغسطس 2026

تصدرت أسعار السجائر في مصر، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، اهتمامات شريحة كبيرة من المستهلكين، بالتزامن مع انتشار تساؤلات بشأن حقيقة وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، وما إذا كانت القوائم المتداولة في الأسواق تعكس الأسعار الرسمية المعتمدة أم تتضمن زيادات غير رسمية.

وتأتي متابعة أسعار السجائر بشكل يومي في ظل أهمية الالتزام بالقوائم السعرية المعلنة، خاصة مع اختلاف الأسعار التي قد يواجهها المستهلك من منفذ بيع إلى آخر. ويحرص المستهلكون على معرفة السعر الحقيقي للعبوة لتجنب دفع مبالغ إضافية دون مبرر.

أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر

وبحسب القائمة السعرية الواردة في البيانات المتداولة، حافظت أسعار عدد من أصناف السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان على مستوياتها الحالية، دون تسجيل تغييرات جديدة في الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا للعبوة، فيما بلغ سعر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا، وكذلك سجلت كليوباترا بوكس السعر نفسه.

كما بلغ سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيهًا، في حين سجلت كليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا للعبوة.

وشملت القائمة أيضًا سجائر بوسطن وبلومنت، حيث استقر سعر العبوة عند نحو 48 جنيهًا.

أسعار مونديال وماتوسيان

واستقرت أسعار أصناف أخرى من السجائر المحلية عند المستوى نفسه، حيث بلغ سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا للعبوة.

كما سجلت أنواع مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا، بينما بلغ سعر أصناف مونديال «الأحمر والأصفر والسيلفر» نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر ماتوسيان أيضًا نحو 48 جنيهًا للعبوة، وفقًا للقائمة السعرية المشار إليها.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

وعلى صعيد السجائر المستوردة، شهدت الأسعار استقرارًا عند المستويات الأخيرة، مع اختلاف السعر بحسب العلامة التجارية ونوع المنتج.

وسجل سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر مارلبورو نحو 102 جنيه.

كما سجلت عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا، في حين بلغ سعر إل آند إم نحو 82 جنيهًا.

ووصل سعر عبوة دافيدوف إلى نحو 102 جنيه، بينما تراوح سعر ونستون بين 65 و73 جنيهًا، وفقًا لنوع المنتج.

أسعار التبغ المسخن اليوم

وشملت الأسعار المتداولة أيضًا منتجات التبغ المسخن، حيث بلغ سعر HEETS Selections بأنواعها نحو 82 جنيهًا للعبوة.

وسجل سعر HEETS Dimensions بأنواعها نحو 69 جنيهًا، بينما بلغ سعر منتجات TEREA بمختلف أنواعها نحو 87 جنيهًا للعبوة.

وتختلف أسعار منتجات التبغ المسخن وفقًا للنوع والصنف، وهو ما يجعل التأكد من السعر المعلن قبل الشراء أمرًا مهمًا بالنسبة للمستهلك.

لماذا تشهد أسعار السجائر استقرارًا؟

ويأتي استقرار أسعار عدد من أصناف السجائر خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ثبات نسبي في حركة إمدادات التبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام عمليات التوزيع الرسمية.

وتسهم منظومة التوزيع وانتظام طرح المنتجات في الأسواق في الحد من حدوث تغيرات مفاجئة في الأسعار، بينما تظل الأسعار الفعلية مرتبطة بالقوائم الرسمية المعتمدة للمنتجات.

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم

وبناءً على الأسعار الواردة في القائمة محل التقرير، لا تظهر زيادة جديدة على عدد من الأصناف المحلية والمستوردة المذكورة، حيث حافظت غالبية المنتجات على مستوياتها السعرية الأخيرة.

ومع تداول شائعات متكررة بشأن ارتفاع أسعار السجائر، ينصح المستهلكون بالاعتماد على القوائم الرسمية ومنافذ البيع المعتمدة، وعدم الانسياق وراء أي أسعار غير معلنة أو زيادات يفرضها بعض البائعين بصورة فردية.

وتبقى متابعة القوائم السعرية المحدثة هي الوسيلة الأفضل للتأكد من السعر الحقيقي للمنتج، خصوصًا في ظل إمكانية تغير أسعار بعض الأصناف مستقبلًا وفقًا للقرارات الرسمية وتطورات السوق.